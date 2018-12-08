De esto va la ConComics 2018
Estos son los detalles para que asistas este 8 y 9 de Diciembre
Guadalajara (México)
Por fin llega a Guadalajara una de las fiestas más grandes para los amantes de la cultura pop, el anime, los videojuegos, el cosplay y muchas cosas más, la Concomics Tour 2018.
Uno de los tours más importantes de México en lo referente a la cultura pop, presenta en esta edición invitados de primer nivel que sin duda tienen impacientes a los jóvenes fans quienes tendrán la oportunidad de conocer a varios de sus ídolos.
Unos de los invitados más importantes del año son:
- Neil Adams.
Reconocido por su trayectoria en DC Comics y Marvel, siendo uno de los principales artistas en la década de los 70s.
- Joel Adams.
Reconocido diseñador y animador de personajes como por ejemplo Hulk y la serie ‘Los reyes de la colina’.
- Fabian Nicienza
Escritor y editor argentino co- creador de Dadpool
- Steve E. Gordon
Creativo artista director y animador estadounidense.
director de cine de animación “Ralph Bakshi” y en “X-MenEvolution”.
- Michael Hamm
Cosplayer y modelo internacional
- Marina Mui
Modelo alternativa “Suicide girls”, proveniente de España.
- Mr. X
Youtuber dedicado a la cultura pop The Top Comic
Además de muchos invitados y sorpresas más.
CONCOMICS TOUR
Sábado 8 y domingo 9, de 11:00 a 19:00 horas
Expo Guadalajara
Av. De las Rosas y Av. Mariano Otero
Precios: $130 un día y $220 los dos días
Informes: www.concomics.com
*Niños menores de 1.20m entran gratis acompañados de padres o hermanos que hayan pagado boleto