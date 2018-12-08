;

  • 23 FEB 2026, Actualizado 12:27

De esto va la ConComics 2018

Estos son los detalles para que asistas este 8 y 9 de Diciembre

W Radio

Guadalajara (México)

 Por fin llega a Guadalajara una de las fiestas más grandes para los amantes de la cultura pop, el anime, los videojuegos, el cosplay y muchas cosas más, la Concomics Tour 2018.

Uno de los tours más importantes de México en lo referente a la cultura pop, presenta en esta edición invitados de primer nivel que sin duda tienen impacientes a los jóvenes fans quienes tendrán la oportunidad de conocer a varios de sus ídolos.

Unos de los invitados más importantes del año son:

- Neil Adams.

Reconocido por su trayectoria en DC Comics y Marvel, siendo uno de los principales artistas en la década de los 70s.

- Joel Adams.

Reconocido diseñador y animador de personajes como por ejemplo Hulk y la serie ‘Los reyes de la colina’.

- Fabian Nicienza

Escritor y editor argentino co- creador de Dadpool

- Steve E. Gordon

Creativo artista director y animador estadounidense.

director de cine de animación “Ralph Bakshi” y en “X-MenEvolution”.

- Michael Hamm

Cosplayer y modelo internacional

- Marina Mui

Modelo alternativa “Suicide girls”, proveniente de España.

- Mr. X

Youtuber dedicado a la cultura pop The Top Comic

Además de muchos invitados y sorpresas más.

CONCOMICS TOUR

Sábado 8 y domingo 9, de 11:00 a 19:00 horas

Expo Guadalajara

Av. De las Rosas y Av. Mariano Otero

Precios: $130 un día y $220 los dos días

Informes: www.concomics.com

*Niños menores de 1.20m entran gratis acompañados de padres o hermanos que hayan pagado boleto

