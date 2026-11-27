La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno presentó una queja contra DEA ante Estados Unidos, luego de que la dicha Administración habilitara canales de denuncia contra cárteles y presuntos funcionarios corruptos en México.

En su conferencia de prensa de este viernes, la mandataria precisó que fue el canciller Roberto Velasco quien directamente presentó la inconformidad con el embajador norteamericano Ronald Johnson.

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¿Por qué Sheinbaum presentó una queja contra la DEA?

La presidenta Sheinbaum reiteró se trata de un acto de injerencia y, defender la soberanía es un mandato constitucional de coordinación y no de subordinación.

También dijo que EU tiene una responsabilidad con su población y detener a los cárteles de la droga que operan en la Unión Americana.

Finalmente, insistió en que la relación entre México y EU se sustenta en la colaboración, la cooperación y el respeto.

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