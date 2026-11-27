El Instituto Nacional Electoral (INE) analizará este viernes el mecanismo para repartir las 200 diputaciones plurinominales de representación proporcional rumbo a las elecciones de 2027, en medio de una fuerte disputa sobre los criterios que deben utilizarse para evitar la sobrerrepresentación.

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¿Qué fórmula analizará el INE para repartir las diputaciones?

La Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos está convocada a las 5 de la tarde, donde se discutirá el anteproyecto que posteriormente deberá ser sometido al Consejo General del INE.

El proyecto mantiene el criterio utilizado en 2024: calcular el límite de sobrerrepresentación por partido y no por coalición.

¿Por qué existe un debate sobre la sobrerrepresentación?

El debate se intensificó después del foro sobre representación proporcional realizado por el propio INE, donde el expresidente del IFE, José Woldenberg, pidió volver al espíritu de la reforma constitucional de 1996 y revisar el origen y los debates que dieron forma al artículo 54.

Woldenberg cuestionó que en 2024 la integración de la Cámara haya producido una diferencia de alrededor de 20 puntos porcentuales entre votos y curules y advirtió sobre el riesgo de distorsionar la representación política.

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¿Qué advirtió el PAN sobre las elecciones de 2027?

A este debate se suma la advertencia del coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, quien planteó que Acción Nacional podría no participar en las elecciones de 2027 si el INE mantiene los criterios de asignación utilizados en 2024.

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