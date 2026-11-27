La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a extremar precauciones por los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada.

A través de sus redes sociales informó que habrán temperaturas gélidas y caída de nieve en varios estados.

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¿Qué estados tendrán nieve o aguanieve por la tormenta invernal?

La presidenta advirtió que las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país y que se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Habrá temperaturas mínimas, dijo, de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua.

”Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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¿Qué lluvias provocará la primera tormenta invernal?

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes se registra la primera tormenta invernal que se desplazará sobre el occidente de México.

La tormenta invernal ocasionará lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

¿Cuándo se registrará el descenso de temperaturas en México?

Este viernes y mañana sábado el país registrará un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, norte y centro del país.

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