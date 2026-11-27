El líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció a favor de eliminar los 200 diputados plurinominales, es decir, los llamados “pluris” y terminar con el debate sobre los criterios que ha tenido la autoridad electoral en las últimas décadas.

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¿Qué propone Morena sobre los diputados plurinominales?

Dijo avalar la propuesta del coordinador senatorial de Morena, Ignacio Mier y del diputado Arturo Ávila de que los mexicanos voten solo por los diputados de los 300 distritos electorales del país y se acabe con la repartición de diputados electos por la vía de representación proporcional, es decir, los plurinominales.

Aclaró que tal como lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, efectivamente, habría que modificar la ley para cambiar las reglas pues ahora que estamos en pleno proceso electoral no se pueden modificar las normas de participación.

“Eliminar de una vez por todas los 200 de representación proporcional y solo queden los de mayoría relativa, es una buena propuesta que se elimine la cláusula de gobernabilidad y así se termina con todos los debates que están en este momento cifrándose. Porque nosotros insistiremos en la aplicación de la Constitución, no en la aplicación interesada, facciosa y parcial de un pequeño grupo que no quiere acatar las reglas electorales que se han venido aplicando en las últimas dos décadas, no sería ahorita , pero si estoy de acuerdo en que se revise todo el sistema electoral mexicano”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena

¿Qué dice el Partido Verde sobre la representación proporcional?

A su vez del diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho, dijo que si la oposición busca cambiar las reglas electorales tendría que modificarse la ley electoral, pues la actual legislación establece con claridad que la representación proporcional se otorga por partido político no por coalición.

“Si se quisiera tener otro sistema de la elección de la proporcionalidad, se tendría que presentar una propuesta de reforma a nuestra ley electoral, y en ese caso ya el INE tendría otra manera de determinar conforme a lo que la ley estableciera, pero lo que hoy establece de manera clara es por partidos. La ley es clara que la representación proporcional se otorga por partido político no por coalición, así lo dice literalmente la legislación”. — Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde

¿Qué postura tiene Morena sobre la sobrerrepresentación?

Por su parte, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, reiteró que la oposición es la que se benefició con la sobre representación en el Congreso, porque sin ese criterio tendrían menos diputados de los que ahora tienen el PAN, MC y el PRI.

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