Profeco exhortó a los consumidores a tomar precauciones durante las jornadas comerciales de Black Friday, este 27 de noviembre, y Cyber Monday, el próximo 30 de noviembre, para evitar fraudes, abusos y gastos que afecten su economía.

Ante el incremento de las ofertas en productos electrónicos, teléfonos celulares, pantallas, videojuegos, electrodomésticos, ropa y artículos para el hogar, la dependencia recomendó elaborar un presupuesto y distinguir entre las compras indispensables y aquellas que no son prioritarias.

La Profeco destacó que antes de adquirir algún producto es importante comparar precios y calidad entre diferentes establecimientos, además de establecer cuánto dinero se puede destinar a las compras.

Para las transacciones por internet, pidió utilizar conexiones seguras y verificar que las páginas cuenten con el protocolo “https”, el candado de seguridad y un certificado vigente. También recomendó comprar únicamente en sitios conocidos y con buena reputación.

La dependencia advirtió sobre la importancia de revisar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, los costos de envío, posibles cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de cambio o devolución.

Asimismo, recordó que las tiendas virtuales deben proporcionar un domicilio físico en México, números telefónicos y medios de contacto para presentar reclamaciones.

En cuanto a los productos, recomendó verificar que sus características y descripciones sean claras y estén en español, así como confirmar su disponibilidad. Los proveedores, por su parte, deben informar el precio total en moneda nacional y precisar el tiempo de entrega.

Para quienes utilicen tarjetas de crédito o débito, la Profeco pidió comprobar que las páginas donde ingresen sus datos bancarios cuenten con seguridad SSL y conservar los números de identificación de la compra, los datos del vendedor y los correos electrónicos relacionados con la transacción.

La institución puso a disposición de los consumidores la herramienta Monitoreo de tiendas virtuales, mediante la cual pueden consultar si los proveedores cumplen con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Finalmente, informó que vigilará el comportamiento comercial durante ambas jornadas y atenderá quejas y denuncias a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como en sus redes sociales oficiales y los correos:

denunciasprofeco@profeco.gob.mx

denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

asesoria@profeco.gob.mx

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ahz.