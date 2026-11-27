El gobierno capitalino reiteró que las lluvias en CDMX y el descenso de las temperaturas estarán presentes durante la tarde de este viernes, la madrugada y el resto del sábado.

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La Secretaría de Protección Civil emitió una alerta especialmente para seis alcaldías porque la temperatura podría llegar hasta un grado centígrado durante la madrugada de mañana.

Las alcaldías son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades?

La dependencia recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes y posible caída de aguanieve?

En estas mismas alcaldías se prevé lluvia fuerte de 50 y 70 mm de las 14:00 horas de este viernes 27 de noviembre a las 06:00 horas de mañana sábado.

En el resto de las alcaldías también se prevén lluvias y bajas temperaturas pero de menor intensidad.

La secretaria reiteró que por las lluvias puede haber “encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, así como deslaves en laderas; caída de ramas, árboles y lonas”.

Por lo que insistió que si se habita en una zona de riesgo a inundaciones, se recomienda evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos, arroyos y canales sea alto o caudaloso.

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