La obligatoriedad de los pagos digitales en gasolineras y casetas de peaje abre un nuevo frente para los pequeños negocios: la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) respaldó la modernización, pero advirtió que imponerla sin reducir comisiones ni garantizar conectividad podría elevar sus costos y afectar su competitividad.

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La Confederación pidió a las autoridades una transición gradual para evitar que los negocios familiares, particularmente los ubicados en zonas remotas, enfrenten nuevas cargas económicas o queden fuera del sistema por falta de infraestructura tecnológica.

¿Qué establece el acuerdo sobre los pagos digitales en gasolineras y casetas?

El posicionamiento ocurre luego de que la Secretaría de Hacienda publicara en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que contempla los medios digitales como única forma de pago para la venta de gasolinas y diésel, así como para el cobro de peajes en casetas. El documento establece un plazo de 15 días hábiles para emitir las disposiciones que definirán la transición gradual; por ahora, no representa la eliminación inmediata del efectivo.

La organización empresarial señaló que el principal obstáculo para digitalizar los pequeños comercios son las comisiones: el 35 por ciento las identifica como su mayor barrera, mientras que el 20.7 por ciento señala los problemas de conectividad.

De acuerdo con un estudio de FINABIEN y CONCANACO, realizado en septiembre de 2026 entre 894 unidades económicas de 31 entidades, el 95.2 por ciento de los negocios todavía recibe efectivo, 74.8 por ciento acepta transferencias y apenas 47.6 por ciento cobra con tarjeta. Además, el 60.7 por ciento no ha recibido siquiera una oferta para incorporar herramientas de pago digital.

¿Cuánto cuestan las comisiones por aceptar pagos con tarjeta?

CONCANACO advirtió que el costo de aceptar tarjetas también representa una carga importante: el 41 por ciento de los establecimientos que utilizan este medio paga comisiones superiores al 3.6 por ciento más IVA, mientras que el 82 por ciento absorbe ese gasto sin trasladarlo a sus clientes.

A esto se suma que las terminales pueden costar entre 99 y 3 mil 500 pesos, con comisiones de hasta 5.39 por ciento. La Confederación alertó que, en las gasolineras, estos cargos pueden representar entre 40 y 50 por ciento del margen de las estaciones de servicio, particularmente bajo los límites establecidos al precio de los combustibles.

Como alternativa, promueve CoDi, la plataforma de Cobro Digital del Banco de México, que permite realizar operaciones sin comisiones por transacción y disponer de los recursos de manera inmediata. También plantea aprovechar las más de mil 700 sucursales de FINABIEN para ampliar la inclusión financiera.

¿Qué propone CONCANACO para facilitar la transición a los pagos digitales?

El presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Stéffano, sostuvo que la modernización debe avanzar sin poner en riesgo a los negocios familiares: “La palabra correcta es transición: primero construyamos las condiciones y después aceleremos la adopción”.

La Confederación propuso establecer comisiones preferenciales, garantizar certeza fiscal, fomentar la competencia entre proveedores de servicios de pago y crear una mesa técnica con las autoridades financieras. También pidió reforzar la capacitación, la educación financiera, la protección de datos y la prevención de fraudes.

CONCANACO recordó que en México existen 5.2 millones de negocios distribuidos en mil 857 municipios y reiteró que respaldar la digitalización no significa ignorar las condiciones económicas y tecnológicas de quienes tendrán que implementarla.

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