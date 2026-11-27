El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, avaló que la presidenta Sheinbaum haya presentado una queja formal ante el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la medida unilateral de la DEA de abrir una línea de denuncia por actos de corrupción en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama a extremar precauciones ante tormenta invernal

El morenista calificó de un exceso y una desmesura que la agencia antidrogas estadunidense asuma esa actitud injerencista e invasora de las funciones que solo competen a las autoridades mexicanas como si sus agentes no tuvieran nada que hacer en su país que es el mayor consumidor de drogas en todo el planeta.

¿Por qué Monreal cuestionó la línea de denuncia de la DEA en México?

Por ello, dijo coincidir con la firme postura mandataria mexicana en defensa de la soberanía nacional.

“Y el Congreso de la Unión exige que no haya ese tipo de invasiones a los asuntos internos del país. Me parece un exceso, una desmesura de la DEA, y que invade las esferas de competencia del país, y es una actitud violatoria de la constitución, de la ley y de nuestra soberanía”. — Ricardo Monreal, presidente de Jucopo

Ricardo Monreal, cerró filas con la presidenta Sheinbaum sostuvo que la queja ante el gobierno de los estadunidense es un mensaje claro que, en México no se aceptan actitudes intromisiones injerencistas.

¿Qué dijo Monreal sobre el caso de Inés Gómez Mont?

El líder de la mayoría morenista en San Lázaro, habló también sobre la conductora de televisión Inés Gómez Mont, acusada en México por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Criticó que el gobierno de Estados Unidos liberó a la presunta delincuente, que ahora se encuentra en España.

“Es una decisión absurda y arbitraria, México había reclamado y estoy seguro que se aclararán todas las denuncias y todos los reclamos que, vía extradición, está solicitando México a varias personas en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos y ahora en España”.

Ricardo Monreal dijo conocer a Inés Gómez Mont y confió en que pueda resolver a su favor todas las acusaciones en contra.

TE PUEDE INTERESAR: Continúa pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en CDMX; podría caer aguanieve en seis alcaldías

Síguenos en Google News y encuentra más información