La Orden de aprehensión solicitada contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación continúa suspendida luego de que un tribunal determinó que la Fiscalía no acreditó los requisitos legales para justificar su detención. / Medios y Media

La orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez permanece suspendida luego de que un Tribunal Colegiado confirmó el amparo que impide su captura, al considerar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no acreditó los requisitos legales necesarios para justificar la medida.

Magistrados determinaron que la Fiscalía de la CDMX no acreditó la necesidad de detener al actor; señalan deficiencias en la investigación y en los argumentos para solicitar su captura.

Un Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido al actor Vadhir Derbez, con el que se mantiene frenada la orden de aprehensión solicitada en su contra por una denuncia de presunta violación. Los magistrados determinaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no acreditó los requisitos legales ni la necesidad de cautela para justificar su detención.

Por unanimidad, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la resolución que protege al hijo del actor Eugenio Derbez frente a la orden de captura. Los magistrados José Rogelio Alanís García, Eduardo Sebastián Moscoso López y una secretaria en funciones de magistrada consideraron que la Fiscalía presentó argumentos insuficientes para solicitar que fuera detenido y llevado a proceso.

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Tribunal cuestiona los argumentos de la Fiscalía

Durante la sesión, el magistrado José Rogelio Alanís García señaló que el Ministerio Público no demostró que Derbez hubiera intentado evadir la justicia, pues la búsqueda en tres domicilios no fue suficiente para acreditar la necesidad de cautela.

Explicó que la Fiscalía obtuvo esas direcciones mediante una consulta en Plataforma México, pero uno de los domicilios tenía datos incompletos, incluso carecía de un elemento esencial para su identificación: el número.

El magistrado sostuvo que tampoco es suficiente argumentar que el actor podría salir del país por su profesión o por sus frecuentes viajes al extranjero, incluso a partir de referencias a programas de televisión sobre los desplazamientos de su familia.

Subrayó que viajar fuera de México no constituye, por sí mismo, una razón para ordenar una aprehensión, pues existe el derecho fundamental a la libertad de tránsito y tampoco se acreditó que esa circunstancia representara un peligro para la víctima.

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Señalan deficiencias en la investigación del caso

Además, cuestionó la forma en que la Fiscalía expuso los hechos denunciados, al advertir que se trataba de una secuencia con distintos momentos, lugares y conductas que requerían una investigación más precisa y una intervención más contundente del Ministerio Público.

Señaló que la descripción de las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión resultaba demasiado escueta, particularmente porque la víctima habría realizado inicialmente su relato en un idioma extranjero, situación que, a su juicio, exigía una actuación más asertiva de la Fiscalía.

El magistrado aclaró que la resolución no impide que las autoridades continúen investigando ni que soliciten otros mecanismos legales para conducir al actor ante la justicia, siempre que acrediten debidamente los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De esta manera, el tribunal confirmó que, con los elementos presentados hasta ahora, la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez carece de sustento legal suficiente. La decisión no constituye una resolución sobre el fondo de la denuncia ni determina la inocencia o culpabilidad del actor.

La Orden de aprehensión podrá volver a solicitarse si la autoridad ministerial reúne elementos suficientes que justifiquen legalmente la medida. Por ahora, la Orden de aprehensión permanece suspendida mientras continúan las investigaciones relacionadas con la denuncia.

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