la Selección Mexicana Femenil que buscará su pase al Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos, la periodista Geo González comparte detalles. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Este sábado 28 de a noviembre es la fecha más importante de los últimos cuatro años del futbol femenil mexicano con el inicio del premundial de la Concacaf que reparte cuatro boletos para el Campeonato del Mundo Brasil 2027 y para los juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y “si México pasa sería la continuidad de la apuesta y trabajo por el deporte y el futbol femenil mexicano”, afirmó la periodista especialista en deportiva, Geo González en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin.

México busca su pase al Mundial Brasil 2027

A punto de abordar el avión con destino a Texas, la periodista confirmó que la Liga de Futbol Femenil Mexicana ha sido punta de lanza para dar continuidad a las ligas de basquetball, softball y voleibol en nuestro país. Por lo que alcanzar el pase al Mundial Brasil 2028 y Olímpicos 2028

Sería una gran noticia para el desarrollo del futbol femenil para darle proceso e inversión al deporte, para que se visibilice y normalice que las chicas pueden hacer el deporte que sea”.

Haití, el primer reto rumbo a Los Ángeles 2028

Mañana sábado a las 3 de la tarde en Dallas, Texas la Selección Mexicana Femenil se juega estos boletos ante una selección que recordó Geo, hace cuatro años “nos dio maraca chicatona”, la Selección de Haití que tiene una excelente escuadra, pero México no desperdiciará la última oportunidad que tiene para ir a Olímpicos y mucho menos para el Mundial, por lo que afirma Geo, “Toda la energía y buena vibra de los mexicanos tiene que estar enfocada en el triunfo de este sábado, simplemente por que “tenemos con queso”.

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