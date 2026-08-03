Spider-Man vuelve a dominar los cines: “Brand New Day” rompe récords en su primer fin de semana

Un estreno que superó todas las expectativas

El regreso de Spider-Man a la pantalla grande no solo emocionó a los fanáticos de Marvel, también hizo historia en la taquilla. Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, tuvo un debut espectacular al recaudar alrededor de 927 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana en cartelera, colocándose como el segundo mejor estreno global de todos los tiempos, solo detrás de Avengers: Endgame.

En Estados Unidos y Canadá, la película consiguió cerca de 355 millones de dólares, mientras que los mercados internacionales aportaron aproximadamente 572 millones. Entre los países con mejor respuesta del público destacaron China, Reino Unido, México e India, confirmando el alcance global del personaje creado por Marvel.

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El regreso de Peter Parker conquista al público

Esta cuarta entrega de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel muestra a un Peter Parker que enfrenta una nueva etapa de su vida después de los acontecimientos de No Way Home. Ahora, el héroe debe proteger Nueva York mientras lidia con una identidad prácticamente olvidada por quienes alguna vez fueron cercanos a él.

"Spider-Man: Brand New Day". (Photo by Anita Bugge/WireImage) / Anita Bugge Ampliar

La historia, dirigida por Destin Daniel Cretton, apuesta por un tono más maduro, explorando la soledad, el crecimiento personal y las responsabilidades que acompañan al héroe. Esa evolución del personaje ha sido uno de los aspectos más elogiados tanto por la crítica como por los espectadores.

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Críticas positivas y récords históricos

Además del éxito económico, la película recibió una respuesta favorable por parte de la crítica especializada. En plataformas de evaluación obtuvo alrededor del 90 % de aprobación y una calificación “A” por parte del público en CinemaScore, reflejando la buena recepción entre quienes acudieron a verla durante sus primeros días en cartelera.

El fenómeno también quedó reflejado en varios mercados internacionales. En España, por ejemplo, la cinta registró el mejor día de estreno en la historia del país, consolidando el enorme interés que generó desde antes de su lanzamiento.

"Spider-Man: Brand New Day". (Photo by Andrew Milligan/PA Images via Getty Images) / Andrew Milligan - PA Images Ampliar

Spider-Man demuestra que sigue siendo el héroe favorito

Durante los últimos años se ha debatido sobre un posible desgaste del género de superhéroes, especialmente tras el desempeño irregular de algunas producciones recientes. Sin embargo, Spider-Man: Brand New Day parece haber desmentido esa idea con un estreno que revitaliza el entusiasmo por las películas basadas en cómics.

El éxito también representa una victoria para Sony Pictures y Marvel Studios, que vuelven a comprobar el enorme atractivo comercial del personaje interpretado por Tom Holland. Con este inicio, la película apunta a convertirse en una de las más taquilleras de 2026 y en un nuevo referente para la franquicia del Hombre Araña, que continúa conectando con nuevas generaciones sin perder el respaldo de los seguidores que han acompañado al héroe durante décadas.