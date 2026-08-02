“Estamos al rescate de la salud pública”: Claudia Sheinbaum arranca obra de hospital en Oaxaca

Al calificar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un patrimonio nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso para garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad para la población.

Durante este domingo, la titular del Ejecutivo encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional del IMSS en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, donde enfatizó que su administración sumará nuevas camas en las zonas con mayores carencias, contrastando este plan con el antiguo Seguro Popular.

¿Cuántas camas sumará el gobierno federal y qué pasará con el sistema de salud?

“Estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México; sólo en nuestro sexenio vamos a construir nueve mil camas en hospitales, pero además estamos mejorando la atención primaria en los centros de salud para ampliar la cobertura. Nuestra visión es que estas instituciones formen parte de lo que llamamos el Sistema Nacional de Salud”, afirmó.

La mandataria recordó que su administración trabaja en la implementación del servicio universal de salud para que cualquier ciudadano pueda atenderse en instalaciones del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar su afiliación.

Avances en la credencialización y principios del gobierno federal

Respecto a la transición hacia la atención universal, la presidenta detalló que el proceso ya comenzó de manera prioritaria con la población adulta mayor en todo el país.

“Ya se están credencializando los adultos mayores; hay dos millones que se han inscrito porque queremos que todo mexicano tenga su servicio universal de salud, el cual garantiza la gratuidad de los servicios. Poco a poco estamos abasteciendo todos los medicamentos de manera gratuita en los tres sistemas”, explicó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum subrayó que el proyecto de la Cuarta Transformación se rige bajo cinco pilares fundamentales: la libertad de manifestación e ideas vinculada al bienestar, la justicia social, la democracia participativa, la soberanía nacional y la independencia de México.

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