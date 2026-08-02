Profepa clausura el proyecto turístico “Las Dunas” en Yucatán por daños a especies protegidas

Tras realizar inspecciones en materia de impacto ambiental y forestal y detectar graves afectaciones a especies protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura temporal de las obras del proyecto “Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas”, ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que durante las visitas se detectaron omisiones e incumplimientos en la vegetación contemplada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, así como la violación de las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales, sumado a irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte.

¿Qué irregularidades y especies en peligro detectaron los inspectores?

De acuerdo con la Profepa, los días 28 y 29 de julio se realizó una inspección en materia de impacto ambiental y el 30 de julio una en materia forestal. En estas diligencias se verificó que las obras se encontraban en etapa inicial, con actividades de desmonte, despalme y movimiento de arenas en una superficie de 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados), equivalente al 30.8 % de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.

Durante los recorridos, los inspectores confirmaron la presencia de ejemplares de algodón (Gossypium hirsutum), especie sujeta a protección especial, y la biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), considerada en peligro de extinción. También hallaron ejemplares de iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta, todas bajo estatus de protección oficial.

Asimismo, la autoridad detalló que dos especies de flora silvestre no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni incorporadas al Programa de Rescate de Flora. En el sitio se observaron ejemplares de bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su hábitat y en proceso de marchitamiento. Las afectaciones directas a las especies protegidas se registraron en aproximadamente 0.65 hectáreas (6,500 metros cuadrados) del área ya desmontada.

Infracciones administrativas y posibles delitos en el proyecto “Las Dunas”

Estas omisiones generaron que el desarrollo incurriera en infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por incumplir las condicionantes de la autorización y provocar un deterioro irreversible al ecosistema de dunas costeras, caracterizado por matorral y vegetación de manglar.

Finalmente, la Profepa advirtió que el daño a la flora y fauna silvestre puede trascender del ámbito administrativo para configurar un delito contra la biodiversidad, previsto y sancionado en el artículo 420 del Código Penal Federal, por lo que la dependencia alista las acciones pertinentes ante la omisión de datos sustanciales en los estudios de impacto ambiental.

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