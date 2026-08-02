Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue ingresado la madrugada del domingo al Penal Federal de El Altiplano, en el Estado de México.

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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que junto con él también fue recluido Jesús Salvador “N”, señalado como su presunto cómplice.

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¿Qué cargos enfrentan los detenidos tras su traslado al Altiplano?

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República indicó que, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) formuló la imputación correspondiente, la autoridad judicial valoró los argumentos presentados y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ramón “N” y Jesús “N”.

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A ambos se les investiga por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, así como por la posesión de cartuchos y la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Trasladan al Altiplano al “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

¿Cómo operó el Gabinete de Seguridad para su captura?

La dependencia detalló que los acusados, identificados como probables integrantes de una célula delictiva vinculada a los violencia en la región, fueron capturados como resultado de los trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO (Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada), representación que los presentó ante el juez de control para solicitar las medidas cautelares correspondientes.

La determinación judicial se concretó luego de que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

En tanto se determina si son vinculados a proceso, ambos permanecen internados en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, en territorio mexiquense.

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