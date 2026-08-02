“Pretenden silenciar críticas”: Jorge Romero acusa a Morena de buscar el control de las redes sociales

Reducir los espacios de libertad, silenciar las críticas y controlar la conversación pública en México es la verdadera finalidad del Gobierno Federal al intentar regular los entornos digitales, advirtió el presidente nacional del Partido Acción Nacional, jorge Romero.

A través de un comunicado, el dirigente partidista señaló que existen riesgos y delitos en el entorno digital que deben atenderse, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, afirmó que ninguna regulación puede utilizarse para censurar opiniones, retirar contenidos críticos o perseguir a quienes cuestionan al poder.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, sostuvo.

¿Por qué el PAN considera un riesgo los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Tras las reiteradas posturas de la presidenta Claudia Sheinbaum para debatir sobre los impactos del uso de dispositivos móviles y las plataformas digitales, Romero Herrera aseguró que el intento de intervenir en este ámbito no es un hecho aislado, sino un paso más dentro de una ruta para concentrar el poder y debilitar los contrapesos ciudadanos.

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales.

La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad”, afirmó.

La advertencia de Jorge Romero sobre la libertad de expresión en México

El líder del PAN enfatizó que permitir que las autoridades determinen unilateralmente qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a una aplicación política y discrecional de la ley.

Asimismo, mencionó que una muestra de este ejercicio ocurre diariamente en la conferencia matutina presidencial, desde donde se desacredita a periodistas y opositores sin que las personas señaladas cuenten con condiciones equivalentes para ejercer su derecho de réplica.

Finalmente, jorge Romero advirtió que México comienza a recorrer una ruta similar a la seguida por países donde los gobiernos primero desacreditaron a la prensa, después tomaron el control de los medios y redes sociales, y terminaron por limitar de forma drástica el derecho de la ciudadanía a expresarse.

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