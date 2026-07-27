Examen UNAM: aspirantes protestan y exigen reposición de la prueba presencial

Aspirantes a licenciatura que realizaron el examen de ingreso a la UNAM se manifestaron en la explanada de la Torre de Rectoría en demanda de reposición del examen, pero de manera presencial.

Desde temprana hora y tal como lo habían anunciado en redes sociales, cientos de aspirantes a la UNAM que presentaron el examen de colocación al nivel licenciatura entre el 23 de mayo al 10 de junio de 2026 bajo una nueva modalidad en línea, se reunieron para manifestar su inconformidad al no resultar seleccionados o haber sido rechazados desde la plataforma por presuntamente haber incurrido en alguna inconsistencia detectada por el sistema.

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Luego de la controversia generada por la modalidad y los resultados, muchos de los inconformes señalan anomalías, pero al mismo tiempo la UNAM rechazó el número de aciertos que lograron muchos de sus aspirantes, que por vez primera fueron muy superiores a la media de otros exámenes aplicados en años pasados y que se realizaban de manera presencial.

Este lunes los inconformes reunidos en dos puntos: la Estación Universidad del Metro (Línea 3) y la estación Ciudad Universitaria del Metrobús (Línea 1), caminaron por el campus con y se instalaron con su demanda en la explanada de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria.

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Algunos de ellos incluso acompañados por sus padres, con pancartas y altavoces demandaron a las autoridades de la UNAM la reposición del examen de manera presencial.

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