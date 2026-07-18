Venezuela accede a 346 millones de dólares de recursos propios del FMI

Luego de los sismos registrados en Venezuela, el FMI liberó recursos propios del país para la asistencia en tareas básicas de reconstrucción. / Anadolu

Tras los sismos del 24 de junio pasado que dejaron más de 5 mil muertos, la presidenta interina Delcy Rodríguez, dio a conocer que Venezuela tuvo acceso a 346 millones de dólares de sus propios recursos, mismos que fueron liberados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La mandataria interina informó que estos fondos servirán para “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”.

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Hay que recordar que el pasado 8 de julio, Delcy Rodríguez se habría puesto en contacto con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional para solicitar la gestión de los recursos; por lo que en esta ocasión a través del mismo comunicado, Rodríguez agradeció el apoyo del FMI y su titular, confirmando su convicción en defensa del pueblo venezolano.

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