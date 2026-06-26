¿Qué ayuda envía la Cruz Roja Mexicana a Venezuela? Esta es la razón por la que no acepta acopio de víveres

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La Cruz Roja Mexicana se encuentra lista para desplegar un equipo de especialistas hacia Venezuela con el objetivo de apoyar en las labores de búsqueda y rescate en las estructuras colapsadas tras los sismos registrados la tarde del 24 de junio. Este grupo de tarea se trasladará en las próximas horas para brindar asistencia humanitaria ante la emergencia en el país sudamericano.

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El contingente mexicano: Tecnología y binomios caninos al rescate

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, José Antonio Venta, coordinador nacional de socorros de la Cruz Roja Mexicana, detalló que el contingente Fuerza de Tarea de Búsqueda y Rescate Urbano (conocido como USAR, por sus siglas en inglés) de nivel pesado viajará con seis toneladas de equipamiento tecnológico y herramientas avanzadas.

Asimismo, el equipo incluye a cuatro elementos caninos adiestrados especialmente para localizar personas. Se prevé que la misión permanezca en territorio venezolano durante aproximadamente 14 días.

Jesus Vargas Ampliar

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¿Por qué no habrá centros de acopio físicos?

Respecto a la recaudación de apoyo para la población venezolana, el coordinador precisó que no se abrirán centros de acopio de víveres físicos debido a las complicaciones logísticas que implica la distancia, ya que los traslados por tierra son muy difíciles y conseguir un avión para mandar los suministros resulta altamente complicado y costoso.

Por ello, en coordinación con la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional, se determinó que la vía más factible es la recepción de aportaciones monetarias para que la institución adquiera directamente lo que haga falta en el lugar.

José Antonio Venta destacó la estrecha colaboración que mantienen con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De esta manera, la coordinación de las tareas de auxilio en Venezuela se realizará de la mano con el ejército de ese país, específicamente con el Batallón de Atención a Emergencias.

¿Cómo donar desde México?

Para quienes deseen sumarse a este esfuerzo humanitario, la Cruz Roja Mexicana ha habilitado la siguiente cuenta bancaria oficial para recibir depósitos o transferencias electrónicas:

Banco: BBVA

BBVA Cuenta: 0404040406

Cruz Roja Mexicana informa que, por el momento, no cuenta con centros de acopio habilitados en los 32 estados.



La ayuda humanitaria para Venezuela se canaliza mediante donativo económico por vías oficiales.



Gracias por tu solidaridad. 🔴⛑️#CruzRojaMexicana #Venezuela #Sismo pic.twitter.com/g9G3GXr6wb — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 26, 2026

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¿Qué pasó en Venezuela?

La tarde del 24 de junio, el norte y centro de Venezuela fueron sacudidos por un terremoto principal de magnitud 7.1, seguido de al menos tres réplicas de gran intensidad que superaron la magnitud 5.5.

El epicentro, localizado cerca de zonas densamente pobladas, provocó el colapso inmediato de edificios residenciales, escuelas y estructuras gubernamentales.

Hay muchos daños a la infraestructura en Venezuela. / Jesus Vargas Ampliar

Cifras de la tragedia

Los primeros informes de las autoridades locales y organismos internacionales indican que hasta el momento se reportan:

920 personas fallecidas y más de tres mil 200 heridos.

Alrededor de 50 mil personas no localizadas.

La falta de energía eléctrica y el colapso de las líneas telefónicas.

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