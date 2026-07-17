Margarita Zavala compara captura de Ruffo Appel con la impunidad de Rocha Moya y Marina del Pilar
Margarita Zavala afirmó que la justicia actúa de forma selectiva al comparar el caso con los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar con la detención de Ernesto Ruffo
Margarita Zavala analiza detención de Ernesto Ruffo y golpe político al PAN
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En entrevista con Gabriela Warkentin, la diputada del PAN, Margarita Zavala, dijo que es evidente que la justicia es selectiva en México y discriminatoria contra la oposición ante la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien fue detenido este jueves en el municipio de Ensenada por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
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¿Qué dijo Margarita Zavala sobre la detención de Ernesto Ruffo?
“Es increíble que, teniendo gobernadores acusados con pruebas en Estados Unidos y bueno, y yo creo que aquí en México no sobran pruebas respecto al gobernador de Sinaloa. Una gobernadora que hace tres días salen unas llamadas telefónicas en donde le ofrece información a Estados Unidos respecto de mesas de seguridad nacional… hubieran pensado antes en una gobernadora, en un secretario de finanzas, en lo que sea, salvo en una persona de oposición, Ernesto Rufo, que gobernó hace cuarenta años”.— Margarita Zavala, diputada del PAN
Informó que Ernesto Ruffo desde que fue señalado no se escondió ni huyó, no lo resguardó la Guardia Nacional, no lo protege el aparato de gobierno y se puso a disposición de las autoridades cuando fuera requerido.
“La verdad, tengo personalmente muchas diferencias con él, pero esto es increíblemente selectivo, hay una persecución ahí, obviamente, por ser oposición”.— Margarita Zavala, diputada del PAN
¿Qué comparación hizo con otros casos?
Zavala exigió una justicia que no sea tan cínica y discriminatoria con respecto a la oposición y pidió que fueran honestos porque está claro que protegen a Rubén Rocha Moya, senadores y secretarios, lo que es una vergüenza para el país.
La diputada del PAN exigió una justicia que no sea tan cínica y discriminatoria con respecto a la oposición y pidió que fueran honestos porque está claro que protegen a Rubén Rocha Moya, senadores y secretarios, lo que es una vergüenza para el país y que miren a los suyos.