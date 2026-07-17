Margarita Zavala compara captura de Ruffo Appel con la impunidad de Rocha Moya y Marina del Pilar

En entrevista con Gabriela Warkentin, la diputada del PAN, Margarita Zavala, dijo que es evidente que la justicia es selectiva en México y discriminatoria contra la oposición ante la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien fue detenido este jueves en el municipio de Ensenada por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

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¿Qué dijo Margarita Zavala sobre la detención de Ernesto Ruffo?

“Es increíble que, teniendo gobernadores acusados con pruebas en Estados Unidos y bueno, y yo creo que aquí en México no sobran pruebas respecto al gobernador de Sinaloa. Una gobernadora que hace tres días salen unas llamadas telefónicas en donde le ofrece información a Estados Unidos respecto de mesas de seguridad nacional… hubieran pensado antes en una gobernadora, en un secretario de finanzas, en lo que sea, salvo en una persona de oposición, Ernesto Rufo, que gobernó hace cuarenta años”. — Margarita Zavala, diputada del PAN

¿Justicia real o persecución política?



"Hay una justicia selectiva y discriminatoria contra la oposición, no tengo la menor duda (…) Los gobiernos de Morena son los únicos realmente acusados de cómplices con el crimen organizado", @Mzavalagc cuestiona el actuar de la Fiscalía,… pic.twitter.com/KOrtQggux4 — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 17, 2026

Informó que Ernesto Ruffo desde que fue señalado no se escondió ni huyó, no lo resguardó la Guardia Nacional, no lo protege el aparato de gobierno y se puso a disposición de las autoridades cuando fuera requerido.

“La verdad, tengo personalmente muchas diferencias con él, pero esto es increíblemente selectivo, hay una persecución ahí, obviamente, por ser oposición”. — Margarita Zavala, diputada del PAN

Caso #ErnestoRuffo: La justicia selectiva del oficialismo



“Me preocupará el cinismo de una autoridad que tiene ya en sus manos todo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, obtenido indebidamente y, por supuesto, el Poder Ejecutivo”, @Mzavalagc.



🎙️ @warkentin

🔴@WRADIOMexico pic.twitter.com/HGeYecpX4q — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 17, 2026

¿Qué comparación hizo con otros casos?

Zavala exigió una justicia que no sea tan cínica y discriminatoria con respecto a la oposición y pidió que fueran honestos porque está claro que protegen a Rubén Rocha Moya, senadores y secretarios, lo que es una vergüenza para el país.

Justicia y no cinismo



"Ya pónganse a trabajar, ya digan la verdad, ya sean honestos consigo mismos (...) La manera de proteger a Rocha, la manera de proteger a senadores, a secretarios de finanzas, es una vergüenza para el país", @Mzavalagc, sobre la detención de Ernesto Ruffo,… pic.twitter.com/loKRPadfHq — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 17, 2026

La diputada del PAN exigió una justicia que no sea tan cínica y discriminatoria con respecto a la oposición y pidió que fueran honestos porque está claro que protegen a Rubén Rocha Moya, senadores y secretarios, lo que es una vergüenza para el país y que miren a los suyos.

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