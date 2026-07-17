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FGR presenta ante jueza a Ernesto Ruffo Appel por presunto vínculo con red de huachicol fiscal

Bajo la defensa de Fernando Gómez-Mont, audiencia inicial de Ernesto “N” se realiza por videoconferencia desde la FEMDO; la diligencia fue declarada privada.

Bajo la defensa de Fernando Gómez-Mont, audiencia inicial de Ernesto “N” se realiza por videoconferencia desde la FEMDO; la diligencia fue declarada privada.

Bajo la defensa de Fernando Gómez-Mont, audiencia inicial de Ernesto “N” se realiza por videoconferencia desde la FEMDO; la diligencia fue declarada privada.

Octavio García Ortiz

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes ante una jueza de control al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

La audiencia inicial comenzó alrededor de la una de la tarde y se desarrolla por videoconferencia entre las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde se encuentra el exmandatario panista, y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

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La diligencia se lleva a cabo de manera privada, por lo que no se permitió el ingreso y poco después de las dos de la tarde, la jueza decretó un receso y determinó reanudar la audiencia a las ocho de la noche.

Una vez que reinicie la sesión, la autoridad judicial deberá resolver sobre la legalidad de la detención y, posteriormente, la FGR formulará la imputación correspondiente contra Ruffo Appel.

Al Centro de Justicia Penal Federal acudieron abogados y familiares de algunos de los detenidos relacionados con esta investigación; por parte de Ruffo Apple se informó que su abogado será Fernando Gómez-Mont.

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