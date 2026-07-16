Ucrania, una guerra de drones que nos afecta a todos: Denise Dresser

“Kiev parece una ciudad como cualquier otra en Europa del Este, los restaurantes llenos, los cafés llenos, la gente caminando en la calle, pero apenas oscurecer se vuelve un lugar de terror donde suenan las sirenas a veces después del primer impacto de un misil”, compartió la politóloga y escritora, Denise Dresser en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, en donde señaló que pese a la distancia de México, la realidad de Ucrania afecta a todos.

Desde Kiev, la politóloga detalló el clima que se vive en Ucrania apasionante, aterrador conmovedor. Ucrania ya no es la misma la guerra se ha convertido en guerra de drones, “los ucranianos abandonados por el mundo y abandonados por Trump, han recurrido a hacer cosas en los garajes, en laboratorios de las escuelas como incursionar en la tecnología de drones que en semanas se pone en marcha, porque el sentimiento entre los ucranianos es de orgullo; lo que une a los ucranianos es que todos tienen alguien al frente, “si no estás en el Ejército, estás para el Ejército… todos participan en un esfuerzo conjunto”, e incluso afirma, el propio Zelenski le mandó una carta a Putin diciendo: negociemos .

Y “Putin está en una situación de mayor vulnerabilidad atacando nuevamente con misiles supersónicos a Ucrania”, pero “en un escenario muy distinto a casi dos de su primera visita, reconoció la escritora.

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Es impactante ver cómo con una tecnología tan avanzada, los ucranianos han logrado cambiar el curso de la guerra.



Durante el día la vida se vive con tranquilidad y apenas oscurece, se vuelve un lugar de terror: @DeniseDresserG, politóloga y escritora.#AsíLasCosasW con… pic.twitter.com/Sa1y9h6bsy — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 16, 2026

“Ahora a pesar del cansancio hay optimismo, Ucrania está interviniendo y atacando infraestructura militar provocando la liberación de Crimea”, porque afirma Dresser, “el imperialismo es malo venga de donde venga”.

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¿Cuál es el panorama para Europa del Este?

La escritora señala que las capitales de Alemania, Francia, Inglaterra, entienden que Ucrania es la barrera divisoria ante una Rusia, quien tiene una visión de reinstaurar la vieja Rusia, que incluye aniquilar a Ucrania como país autónomo, de ahí el nerviosismo de Polonia y los países bálticos, lo que sería dijo, un enorme reto para la OTAN, por ello consideró “aquí se está jugando la paz de occidente”, pues recordó que desde la primera invasión, los precios de granos y combustibles se vieron afectados.

Finalmente, señaló que “ hay mucho en juego no solo en el tema humano , Putin no reconoce la idea de una Ucrania independiente por lo que busca terminar con toda su cultura. Recordó que Putin tiene cargos internacionales y por ello no podría visitar México y señaló a China de ser proveedor de misiles, en un doble juego en el que le ha pedido a Rusia “no usar misiles nucleares”, por lo que Dresser reiteró que este es un conflicto que nos afecta a todos.

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