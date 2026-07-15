UnADM 2026 Abre convocatoria para estudiar licenciatura GRATIS en línea: Fechas, requisitos y más

Si estás buscando una opción para estudiar una carrera sin pagar colegiaturas y con la posibilidad de hacerlo desde cualquier país, hay buenas noticias. La UnADM 2026 (Universidad Abierta y a Distancia de México) abrió su nueva convocatoria de ingreso con 20mil lugares disponibles para aspirantes que deseen continuar con sus estudios superiores, así que te contamos todos los detalles.

¿Cuándo es el registro para la convocatoria UnADM 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro para aspirantes inicia el 20 de julio de 2026 y termina el 2 de agosto del mismo año. Las personas interesadas deberán realizar su proceso de inscripción a través del portal oficial de la UnADM y cumplir con cada una de las etapas establecidas por la institución.

Entre los requisitos generales se encuentran haber concluido el nivel medio superior, contar con la documentación solicitada y completar el proceso de registro en las fechas indicadas. La universidad también publicará los resultados conforme al calendario oficial de la convocatoria.

¿Qué carreras ofrece la UnADM en 2026?

La convocatoria UnADM 2026 contempla 23 licenciaturas agrupadas en tres grandes áreas:

Ciencias de la Salud, Biotecnológicas y Ambientales.

Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología.

Ciencias Sociales y Administrativas.

Entre las carreras disponibles destacan Derecho, Administración, Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión Territorial, Desarrollo Comunitario, Seguridad Pública, Matemáticas, Desarrollo de Software, Energías Renovables, Biotecnología, Nutrición Aplicada, Promoción y Educación para la Salud, entre otras.

¿La UnADM es gratuita y tiene validez oficial?

Sí. La Universidad Abierta y a Distancia de México es una institución pública de la SEP, por lo que no cobra colegiaturas y sus programas cuentan con validez oficial en todo el país. Además, el modelo de enseñanza es completamente en línea, permitiendo que estudiantes de cualquier estado de la República puedan cursar una licenciatura sin necesidad de asistir a un campus.

La apertura de esta convocatoria representa una oportunidad para quienes desean iniciar o retomar sus estudios universitarios con un esquema flexible y gratuito. Debido a que el número de lugares es limitado, la recomendación es revisar con anticipación el calendario, reunir la documentación requerida y completar el registro dentro de las fechas establecidas por la UnADM.