Meghan Markle obtiene su primera nominación al Emmy por su serie de Netflix y celebra un nuevo logro en su carrera

Un reconocimiento inesperado tras la polémica

Después de meses en los que su serie fue objeto de críticas y opiniones divididas, Meghan Markle recibió una noticia que cambia el rumbo de la conversación en torno a su trabajo frente a las cámaras. La duquesa de Sussex consiguió su primera nominación a los Premios Daytime Emmy gracias a With Love, Meghan, la producción de Netflix en la que comparte recetas, consejos de jardinería, decoración y momentos cotidianos junto a invitados especiales.

La nominación corresponde a la categoría Mejor Programa de Estilo de Vida, uno de los apartados más importantes dentro de los Emmy Diurnos. Con ello, Meghan vuelve a figurar entre los nombres destacados de la industria televisiva, aunque ahora desde un papel muy distinto al que la hizo famosa como actriz de la serie Suits.

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De las críticas al reconocimiento

Cuando With Love, Meghan se estrenó en 2025, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos espectadores valoraron el tono relajado y las conversaciones personales que ofrece la producción, otros cuestionaron el formato y el estilo de vida que presenta la duquesa de Sussex.

A pesar de la controversia, el programa logró consolidar una audiencia suficiente para mantenerse durante dos temporadas y un especial navideño, además de llamar la atención de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, responsable de los Daytime Emmy.

Mx - Meghan Markle. (Photo by Jonathan Brady-Pool/Getty Images) / Pool Ampliar

La serie compite con otros programas del género como A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood y The Wizard of Paws. El ganador se conocerá durante la ceremonia programada para el próximo 30 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

La reacción de Meghan

Tras hacerse pública la lista de nominados, Meghan compartió su entusiasmo en redes sociales. A través de Instagram felicitó al equipo de producción y agradeció el trabajo realizado detrás de cámaras.

La duquesa destacó que el reconocimiento pertenece a todas las personas que participaron en la realización del proyecto y celebró que la serie haya sido considerada entre las mejores producciones de estilo de vida del año.

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Un nuevo capítulo tras su regreso a la televisión

La nominación también representa un momento importante para Meghan después de haber dejado atrás su carrera como actriz al integrarse a la familia real británica en 2018. Desde que ella y el príncipe Harry se alejaron de sus funciones oficiales, ambos han apostado por proyectos audiovisuales y documentales bajo el sello de Archewell Productions, en alianza con Netflix.

Mx - Meghan Markle. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images) / Asanka Ratnayake Ampliar

Este reconocimiento llega además en una etapa en la que la atención mediática sobre los duques de Sussex se ha intensificado, especialmente tras la reciente visita del príncipe Harry al rey Carlos III, lo que volvió a colocar a la familia en el centro de la conversación pública.

Aunque With Love, Meghan generó opiniones encontradas desde su lanzamiento, la nominación a los Daytime Emmy demuestra que la producción logró abrirse paso entre los especialistas de la industria. Ahora, Meghan Markle buscará convertir ese reconocimiento en su primera estatuilla, un logro que marcaría un nuevo hito en una carrera que ha transitado de Hollywood a la realeza y nuevamente al mundo del entretenimiento.

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