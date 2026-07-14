Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Venden la basura de su ceremonia y se agota en tiempo récord

Lo que para muchos sería simplemente basura, para algunos fans se convirtió en un objeto de colección. La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por los invitados o los detalles de la ceremonia, sino porque un artista decidió vender los desechos que quedaron fuera del lugar del evento y prácticamente se agotaron en cuestión de horas.

¿Por qué están vendiendo la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

El responsable es Justin Gignac, un artista de Nueva York conocido por convertir basura en piezas de colección. Tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, recorrió los alrededores del recinto para recoger distintos objetos que quedaron en la calle después de la celebración.

Entre los artículos había envolturas, popotes, colillas de cigarro, tapas de botellas y otros residuos, los cuales fueron colocados dentro de pequeños cubos transparentes con una etiqueta que certificaba que provenían de los alrededores de la boda. Cada pieza fue puesta a la venta por 25 dólares (alrededor de 470 pesos mexicanos) y casi todas se vendieron en muy poco tiempo.

¿Por qué los fans de Taylor Swift compraron estos objetos?

Más allá del valor de los residuos, la venta llamó la atención porque refleja hasta dónde puede llegar el fenómeno cultural alrededor de Taylor Swift. Para muchos seguidores, cualquier objeto relacionado con la cantante puede convertirse en un recuerdo especial, incluso si se trata de elementos que normalmente terminarían en la basura.

El propio artista explicó que su proyecto busca transformar objetos cotidianos en piezas que documenten momentos relevantes de la cultura popular. De hecho, anteriormente ha realizado trabajos similares con basura recolectada después de desfiles, eventos deportivos y celebraciones masivas en Nueva York.

El fenómeno Taylor Swift sigue rompiendo cualquier expectativa

La venta de estos curiosos recuerdos demuestra que el impacto de Taylor Swift va mucho más allá de la música. Desde que comenzó su relación con Travis Kelce, la pareja ha generado un enorme interés entre sus seguidores, quienes siguen cada uno de sus pasos y convierten cualquier detalle relacionado con ellos en tendencia.

Ahora, incluso la basura que quedó en los alrededores de su boda terminó agotándose como si se tratara de mercancía oficial, una muestra más del alcance que tiene la llamada “Swiftmanía” y de cómo los objetos más inesperados pueden adquirir un valor especial para sus fans.