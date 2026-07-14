El truco del calcetín con arroz para los tenis: ¿realmente ayuda contra la humedad y el mal olor?

¿Tus tenis terminan húmedos y huelen mal? Descubre si un simple calcetín lleno de arroz crudo es el mejor absorbente natural para cuidarlos.

Los tenis son, seguramente, uno de los zapatos que más usamos en el día a día. Ya sea para ir al trabajo, salir a caminar o hacer ejercicio, es normal que después de varias horas terminen con sudor y humedad acumulada.

El problema es que ese ambiente caliente y húmedo dentro del tenis es perfecto para que crezcan bacterias que son las responsables de ese olor desagradable que luego cuesta trabajo quitar.

Entonces, ¿meter un calcetín lleno de arroz crudo dentro de cada tenis durante la noche de verdad funciona o es puro cuento?

El arroz sí absorbe humedad, pero tampoco hace magia

El arroz crudo tiene cierta capacidad para absorber humedad del ambiente, por eso algunas personas lo usan como una especie de deshumidificador casero.

Pero hay que poner las cosas en su justa medida. Su efecto es limitado y no existen pruebas de que sea un método especialmente efectivo para secar zapatos o acabar con los malos olores.

Eso sí, si tus tenis solamente quedaron un poco húmedos después de usarlos durante el día, un calcetín con arroz puede ayudar a reducir parte de esa humedad mientras están guardados toda la noche. Es decir, el tema es que no mata bacterias, no elimina hongos y tampoco sustituye una buena limpieza cuando el olor ya está muy impregnado.

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Cómo probar este remedio casero

Si quieres darle una oportunidad, necesitas muy pocas cosas:

Un calcetín limpio que ya no uses y que no tenga agujeros.

Arroz crudo común.

Un nudo bien cerrado para evitar que los granos terminen regados dentro del tenis.

Después de quitarte los zapatos, mete un calcetín con arroz dentro de cada tenis y déjalos toda la noche en un lugar seco y donde les pueda entrar aire.

¿Cada cuándo hay que cambiar el arroz?

Si notas que el arroz ya está húmedo, hecho bola o lleva varias semanas absorbiendo humedad, lo mejor es cambiarlo por arroz nuevo y seco.

De lo contrario, irá perdiendo su capacidad de absorber y ya no será tan útil.

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Hay trucos que funcionan mejor

Aunque el arroz puede echarte una mano en una emergencia, hay otras opciones que suelen dar mejores resultados para mantener tus tenis secos.

Una de las más sencillas es dejarlos en un lugar ventilado después de usarlos y evitar guardarlos todavía húmedos.

También puedes meter papel periódico o papel absorbente para ayudar a retirar parte de la humedad.

Otra opción son las bolsitas de gel de sílice, esas que suelen venir en cajas de zapatos o productos nuevos, porque tienen una mayor capacidad para absorber humedad.

Además, cuando el calzado lo permita, es mejor lavar los tenis y limpiar las plantillas para evitar que se acumulen bacterias y malos olores.

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