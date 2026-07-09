¿Por qué deberías limpiar tus zapatos de piel con crema hidratante para el cuerpo que ya no uses?

No deseches esa crema corporal que ya no utilizas. Dale una segunda vida aplicándola sobre tus zapatos de piel para mantenerlos hidratados.

Es el clásico que pasa en muchas casas. Compras una crema para el cuerpo, pero el aroma no te convence, sientes que te deja la piel muy grasosa o simplemente encuentras otra que te gusta más. Total, el frasco termina arrumbado hasta el fondo del mueble del baño. Antes de echarlo a la basura, hay quien prefiere darle otro uso.

Uno de los trucos más conocidos es usar una pequeña cantidad de crema hidratante corporal para ayudar a mantener en buen estado zapatos, botas o bolsas de piel lisa. No reemplaza los productos hechos especialmente para cuidar el cuero, pero sí puede servir como una opción de vez en cuando para darle un poco de hidratación.

Lo sé porque lo he usado.

¿Por qué puede funcionar?

Para entender este remedio casero hay que acordarse de qué está hecho el material. La piel o el cuero genuino es un material natural que, con el paso del tiempo, puede ir perdiendo flexibilidad por el sol, el polvo, la humedad o los cambios de temperatura.

Cuando eso pasa, es normal que el cuero se vea reseco, pierda brillo e incluso empiecen a aparecer pequeñas grietas, sobre todo en las partes donde el zapato se dobla cada vez que caminas.

Muchas cremas corporales contienen agua, glicerina y otros ingredientes emolientes que ayudan a suavizar e hidratar. En algunos tipos de cuero liso, estos componentes pueden mejorar de manera temporal su apariencia y hacer que el material se sienta un poco más flexible.

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Cómo aplicarla correctamente

Primero quítale todo el polvo al zapato con un paño seco o un cepillo de cerdas suaves. Si aplicas cualquier producto sobre una superficie sucia, lo único que puedes lograr es que la mugre se pegue más. Después haz una prueba en una parte poco visible, como la parte trasera del talón. Así podrás comprobar si la crema cambia el color o el acabado de la piel. Si todo se ve bien, pon una pequeña cantidad en un paño de algodón limpio y distribúyela con movimientos circulares, sin embarrar de más el cuero. Déjala actuar unos minutos y al final pasa otro paño limpio y seco para retirar el exceso y sacar un poco de brillo.

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No cualquier crema sirve

Este truco funciona mejor con cremas hidratantes sencillas. Si la crema tiene ingredientes como ácidos exfoliantes, autobronceadores o activos especiales, lo mejor es no usarla sobre el cuero, porque podría modificar su acabado.

Si tienes a la mano un acondicionador especial para piel, esa siempre será la mejor opción para darle mantenimiento de forma regular a tus zapatos.

¿En qué tipo de zapatos sí puede usarse?

Este método está pensado únicamente para zapatos, botas o accesorios hechos de piel lisa o cuero liso.

No te recomiendo usarlo en gamuza, ante o nobuck, porque esos materiales tienen una textura aterciopelada que puede mancharse o echarse a perder cuando entra en contacto con productos grasosos o cremosos.

Usándola con moderación y siguiendo estas recomendaciones, esa crema corporal que ya no ocupas puede sacarte del apuro y ayudar a mantener en buen estado algunos artículos de piel.

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