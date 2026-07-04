¿Y si sí? Listado de artistas que se presentarán en las alcaldías de CDMX después del México vs. Inglaterra

Mx - Confirman a los artistas que tendrán conciertos después del México vs. Inglaterra

La Selección Mexicana se enfrentará a un rival grande en los 8vos de final como parte del torneo del Mundial 2026 y las autoridades saben bien que su gente necesita apoyo. Debido a esto, han decidido hacer una serie de conciertos para que en cualquier resultado del México vs. Inglaterra, se arme una fiesta con artistas completamente GRATIS, así que te dejamos todos los detalles:

Artistas que se presentarán en CDMX después del México vs. Inglaterra

Aunque todos los y las aficionadas al Mundial 2026 esperan que el encuentro México vs. Inglaterra lo gane la Selección Mexicana, sea el resultado que sea, habrá artistas en las 16 alcaldías donde los asistentes podrán disfrutar de buena música al finalizar el partido.

Todos estarán presentándose completamente gratis en los siguientes puntos de CDMX:

Magdalena Contreras: Unidad Independencia “Lost Acapulco”

Gustavo A. Madero: Campos Revolución “Danzonera Urban”

Deportivo Hermanos Galeana “Sones”

Benito Juárez: Parque Las Américas “Mariachi Femenil Inovación Mexicana”

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla “Los de Abajo”

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc “Zona Rika”

Venustiano Carranza: Utopía La Heróica “Internaciona y explosiva Sonora Dinamita”

Iztacalco: Utopía Mixhiuca “Out of Control Army” y Explanada de la alcaldía contará con Sonideros

Iztapalapa: Utopía Meyehualco “Grupo Aroma”

Cuauhtémoc: Monumento a la Revolución “3BALLMTY”; “La Original Banda el Limón” y “Marinés Ochoa”

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¿A qué hora comienza el juego entre México vs. Inglaterra?

Antes del partido se hizo una confusión en el horario del partido más esperado para los mexicanos y mexicanas aficionadas al balompié, sin embargo, las autoridades correspondientes confirmaron que la hora para el juego entre México vs. Inglaterra es a las 6:00 PM como en un inicio se habló.

Así que si andas en este tipo de eventos, Fan Fest o incluso vas al Estadio Ciudad de México, te dejamos una nota con las recomendaciones que lanzó Protección Civil para que cuides tu integridad y la de los demás.