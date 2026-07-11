Inglaterra se coloca como la tercera selección semifinalista en el Mundial 2026 / Catherine Ivill - AMA

Con un primer tiempo desangelado las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentaron este sábado en el Hard Rock Stadium, también conocido como Estadio Miami en Miami Gardens, Florida, en donde el blanco permeaba más que el rojo en las gradas augurando el triunfo para Inglaterra.

Ante menos de 65 mil espectadores, porque el estadio no se llenó, la selección de Noruega sufrió la eliminación de uno de sus goles por una falta cometida contra Elliot Anderson por el gigante favorito de los mexicanos, Erling Haaland, que elevó por momentos el marcador y el ánimo de la porra vikinga.

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Sin embargo, el doble gol de Jude Bellingham llevó a la clasificación a la Selección inglesa, convirtiéndola en la tercera semifinalista para esta Copa del Mundo 2026

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La Escuadra Vikinga sucumbió ante Inglaterra, y el sueño de Haaland de llevar la Copa FIFA a casa terminó. / Richard Sellers/Allstar Ampliar

Noruega, sin embargo, hizo un gran trabajo e incluso pudo salvarse de un penal, pero finalmente, la venganza no llegó y el sueño de Haaland de ganar este partido y la Copa FIFA no se logró.

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