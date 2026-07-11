Numerólogo adelanta una final explosiva para el Mundial 2026 “el rojo se enfrentará al azul”

Con la participación de México en la Copa del Mundo FIFA 2026 “se logró el objetivo que era mantener el ambiente a furor”, y aunque todos los videntes se entregaron al frenesí de un triunfo de la Selección Mexicana, él numerólogo, Alejandro Fernando pronosticó el mejor momento que tuvo México, que fue en junio , el mes 6; sin embargo, tal como lo afirmó, “una vez entrando el mes 7, julio corremos el riesgo de que el sueño termine” y así fue.

En entrevista con Mary Carmen Lara para En Fin W, el numerólogo recordó que antes del último partido de esta Copa de la Selección Mexicana, habría advertido que el 7 no era número de suerte del seleccionado, y lamentablemente el juego se pospuso e inició a las 7 de la noche en un mes 7.

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Reconoció que “fue un buen partido porque hicieron sudar al portero, cansaron a la selección inglesa, pero pareciera como si hubiera algo ahí que el gol fue para atrás”.

Y aunque la historia de esta Selección se escribió con un sentimiento diferente, el numerólogo afirmó que “los colores que van a predominar en junio y julio y que van a dar la vuelta al mundo por catástrofes naturales, por cuestiones sociales y por el Mundial son el rojo el amarillo y el azul”. Por ello adelantó:

Rojo enfrentándose contra el azul se enfrentarán en el Mundial”. —

¿Qué viene para México y el mundo?

A México le espera “reparar lo que se rompió”. “Desafortunadamente viene la secuela de todo lo que no se terminó”. “Hay que resguardar la economía por que viene un golpe político y social fuerte y se agudizan las enfermedades de transmisión sexual, qué bueno que vivimos esta alegría porque es como el enfermo que revive unos momentos y a las horas se va”.

“Al término del Mundial lo que viene es algo fuerte y contundente... Se agudiza la amenaza de guerra, atentados, colapsos financieros”.

Con la sumatoria de 2026, un año 10 un año de Sol que significa colapso para volver a reconstruir, más el 19 fecha de la final del mundial y en mes 7, auguró “será una final explosiva”

Y afirmó que al término de la Copa el 10 que es colapso para volver a reconstruir, por lo que advierte “aguas”.

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