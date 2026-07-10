Examen UNAM: Autoridades mantienen investigación por presuntas irregularidades en aspirantes

La UNAM continúa la revisión de cada caso en el que detectó anomalías durante el examen para ingreso a licenciatura para determinar la sanción correspondiente. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene abierta la investigación por las irregularidades detectadas durante la aplicación del examen de ingreso a licenciatura en línea y reiteró que ya presentó una denuncia penal contra personas y empresas que presuntamente ofrecieron servicios fraudulentos a aspirantes para vulnerar el proceso de selección.

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La máxima casa de estudios informó que en la segunda jornada del concurso participaron 158 mil 712 aspirantes, de los cuales la gran mayoría realizó la evaluación sin contratiempos. No obstante, se identificaron conductas contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, por lo que el 3 de julio se interpuso la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

La UNAM también reiteró que los resultados del proceso de admisión serán publicados el 17 de julio, como estaba previsto.

Durante una breve entrevista sobre el avance de las investigaciones, el rector Leonardo Lomelí Vanegas se limitó a responder: “Ahí va, ahí va.”

Y es que semanas antes, el rector había confirmado que las anomalías fueron detectadas en poco más del 1% de los exámenes de admisión, por lo que la Universidad revisa caso por caso para deslindar responsabilidades y, en su momento, aplicar las sanciones que correspondan.

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Rector aborda cambios en la dirección de la FES Zaragoza

En otro tema, Lomelí Vanegas fue cuestionado sobre la salida anticipada del director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza), Vicente Hernández Abad; el rector explicó que la decisión está relacionada con la necesidad de fortalecer áreas académicas consideradas estratégicas para la institución.

El seminario de ciencias farmacéuticas es una de estas áreas estratégicas que hay que impulsar.” —

Con ello, el rector descartó abundar en otras consideraciones sobre el relevo en la dirección de la FES Zaragoza y centró su explicación en la importancia de reforzar el desarrollo académico de ese campo de estudio.

Como se recordará Vicente Hernández Abad terminó de manera anticipada su gestión como director de la FES Zaragoza en junio de 2026, cuatro meses antes de concluir su periodo oficial en noviembre. El cambio ocurrió de forma intempestiva tras recibir una invitación directa.

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