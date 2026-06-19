UNAM suspende revisión presencial de exámenes tras actos de violencia

La revisión presencial de exámenes de la UNAM para aspirantes a licenciatura que presentaron inconsistencias o irregularidades fue suspendida. FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspendió este jueves la atención presencial de aspirantes a licenciatura cuyos exámenes de admisión presentaron inconsistencias o irregularidades.

Según la institución, personas ajenas a la Universidad, grupos de presión, así como algunos aspirantes y padres de familia, impidieron de manera violenta la realización del procedimiento que estaba destinado a revisar personalmente un número reducido de casos detectados durante el proceso de admisión.

Mediante un comunicado, la UNAM explicó que esta revisión formaba parte de los mecanismos establecidos en la convocatoria y que los interesados habían sido notificados previamente sobre el procedimiento.

Debido a los incidentes, la Universidad canceló la atención para los aspirantes citados durante la mañana de este jueves. En tanto, quienes tenían programada su participación por la tarde o para este viernes serán convocados nuevamente en una fecha posterior.

TE PODRÍA INTERESAR: Examen UNAM 2026: esta es la fecha oficial para consultar resultados y verificar si fuiste seleccionado

UNAM presentará denuncias por fraude y violencia

La máxima casa de estudios reiteró que mantendrá procesos de admisión transparentes, con reglas claras y en condiciones de equidad para todos los aspirantes.

Además, anunció que presentará denuncias ante las autoridades contra personas o empresas que ofrezcan servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a la institución, así como contra quienes hayan participado en actos de violencia contra la Universidad y su personal.

La revisión de los Exámenes UNAM para los aspirantes afectados será reprogramada, mientras la institución mantiene los mecanismos establecidos para garantizar la equidad en el proceso de selección. La UNAM reiteró que los Exámenes UNAM seguirán sujetándose a procedimientos transparentes y con reglas previamente definidas.

Síguenos en Google News y encuentra más información