FIFA revela castigo para Jarell Quansah, jugador inglés tras su expulsión ante México
A través de un comunicado la FIFA dio a conocer la sanción del futbolista de Inglaterra.
FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos de suspensión por su expulsión ante México en los octavos de final del Mundial 2026.
¿Qué sucedió con la acción?
Jarell Quansah, defensor del Bayer Leverkusen e Inglaterra recibió tarjeta roja directa al minuto 54’ en el triunfo 3-2 de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. Fue por una entrada dura con los tacos por delante sobre Jesús Gallardo, revisada y confirmada por el VAR. Se clasificó como falta grave.
Dos partidos de suspensión según el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto supera la suspensión automática de un partido por roja.
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¿Qué sucedió con la Federación Inglesa?
La Federación Inglesa apeló argumentando inconsistencias comparando con el caso de Folarin Balogun, cuya sanción se redujo, pero la FIFA rechazó la apelación por la gravedad de la falta. No hay más recurso posible.