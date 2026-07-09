FIFA revela castigo para Jarell Quansah, jugador inglés tras su expulsión ante México

FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos de suspensión por su expulsión ante México en los octavos de final del Mundial 2026.

Mexico vs England - FIFA World Cup - Round of 16 - Mexico City Stadium / Martin Rickett - PA Images Ampliar

¿Qué sucedió con la acción?

Jarell Quansah, defensor del Bayer Leverkusen e Inglaterra recibió tarjeta roja directa al minuto 54’ en el triunfo 3-2 de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. Fue por una entrada dura con los tacos por delante sobre Jesús Gallardo, revisada y confirmada por el VAR. Se clasificó como falta grave.

Jarell Quansah Inglaterra Copa del Mundo 2026 / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

Dos partidos de suspensión según el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto supera la suspensión automática de un partido por roja.

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¿Qué sucedió con la Federación Inglesa?

La Federación Inglesa apeló argumentando inconsistencias comparando con el caso de Folarin Balogun, cuya sanción se redujo, pero la FIFA rechazó la apelación por la gravedad de la falta. No hay más recurso posible.