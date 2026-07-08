Programa Hoy No Circula 9 de julio 2026: conforman que autos descansan este jueves en CDMX y Edomex

Si este jueves 9 de julio de 2026 planeas circular por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos.

De acuerdo con el calendario oficial del programa ambiental, este jueves deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses donde aplica la medida. La restricción busca disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este jueves 9 de julio de 2026?

Para este jueves, el Programa Hoy No Circula establece que descansan los vehículos con:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma 1 y 2.

El horario de aplicación es de 5:00 a 22:00 horas. En caso de incumplir la restricción, los conductores pueden ser acreedores a una sanción económica y al traslado del vehículo al depósito vehicular, conforme a la normativa vigente.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Entre los vehículos que pueden circular con normalidad se encuentran:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios médicos.

Transporte público y unidades con permisos especiales establecidos por las autoridades ambientales.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 9 de julio?

Hasta la tarde del 8 de julio de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado una Contingencia Ambiental, por lo que el Programa Hoy No Circula opera de manera normal este jueves.

Sin embargo, debido a que durante esta temporada se registran cambios frecuentes en la calidad del aire por las condiciones meteorológicas, se recomienda mantenerse atento a los avisos que emitan la CAMe y las autoridades ambientales, ya que una contingencia puede modificar las restricciones de circulación durante el mismo día.

Antes de salir de casa, verifica que tu vehículo no tenga restricción y consulta cualquier actualización oficial para evitar multas o contratiempos en tus traslados por la CDMX y el Estado de México.