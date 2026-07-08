Nuevo Código de Ética INE entra en vigor con reglas sobre inteligencia artificial

El nuevo Código Ética del INE entró en vigor, incorporan criterios sobre el uso responsable de inteligencia artificial y fortalecen la protección de datos personales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en vigor un nuevo Código de Ética que incorpora criterios sobre el uso responsable de tecnologías e inteligencia artificial, fortalece las disposiciones en materia de protección de datos personales y amplía las medidas para prevenir el acoso y el hostigamiento en el ámbito laboral.

Con su publicación en la Gaceta Electoral, el nuevo ordenamiento sustituye al Código de Ética de la Función Pública Electoral vigente desde 2019 y será de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas del Instituto, independientemente del cargo que desempeñen.

Entre las principales modificaciones, el documento incorpora por primera vez criterios sobre el uso ético de las tecnologías y la inteligencia artificial, además de reforzar las obligaciones relacionadas con la transparencia y la protección de datos personales.

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Nuevo marco será obligatorio para el personal del INE

El nuevo Código Ética INE también amplía las definiciones de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento, incluyendo expresamente conductas que pueden presentarse en entornos físicos, verbales y digitales.

Asimismo, incorpora principios como accesibilidad, paridad de género, pluralismo, lenguaje incluyente, interseccionalidad y solidaridad social para fortalecer una cultura institucional basada en la integridad y el respeto.

El INE señaló que el propósito del nuevo marco normativo es prevenir conductas contrarias al servicio público y establecer criterios claros para la actuación de quienes laboran en el organismo electoral.

Además, sus disposiciones servirán como referente para proveedores y prestadores de servicio social vinculados con la institución.

Como parte de la instrumentación del nuevo Código Ética INE, la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo deberá emitir, en un plazo máximo de 15 días hábiles, los lineamientos para la operación del Comité de Ética, con el fin de garantizar la continuidad de los procedimientos en trámite.

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ahz.