¿Cómo afecta la IA los trabajos en México?

La IA impulsa cambios en los procesos productivos y en la forma de desempeñar distintas profesiones; especialistas coinciden en que la tecnología absorberá tareas repetitivas y modificará la dinámica del trabajo. / Issarawat Tattong

La IA está transformando los procesos productivos y la forma en que se realizan diversas actividades en México. Especialistas en negocios consideran que la inteligencia artificial cambiará la dinámica del trabajo, apoyando a los profesionales en distintas tareas y generando nuevas formas de desempeñar sus funciones.

TE PODRÍA INTERESAR: Google Gemini busca democratizar la Inteligencia Artificial a través de la experiencia de usuario

Especialistas analizan el impacto de la IA laboral en México

Cómo llega la IA a los procesos productivos que realizas día con día, es verdad que la IA viene a reemplazar a los trabajadores, para comprender cómo se va integrando la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos, el coordinador de Negocios y Finanzas en La Silla Rota, José Manuel Arteaga, compartió la percepción de tres especialistas en negocios sobre el uso de la IA laboral en México.

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, de acuerdo con Blanca Ramos CEO de Roomie, el impacto de la IA es como la Revolución Industrial:

“Creo que es un buen ejemplo porque se decía lo mismo, que se iba a acabar con los empleos de la gente, pero realmente lo que sucedió es que cambiaron los empleos, la RI lo que trajo fue un cambio en el modelo de trabajo y de cómo se hacían las cosas, donde lo artesanal no dejó de existir… pero es verdad que se van a hacer las cosas más rápido apoyados por la IA”.

Para Álvaro Echeverría CEO de SimpliRoute plataforma con más de 1200 clientes y 18 millones de dólares, señala que “La IA no eliminará empleos en el país.

“lo que probablemente ocurra es que como en todo cambio tecnológico el tipo de trabajo que estamos haciendo sea desplazado, por ejemplo, en los desarrolladores de software, pensantes que construyen soluciones se apoyan en ella”; “la mayoría de las personas van a tener un acompañamiento de la IA y un tipo diferente de trabajo, con tácticas más estratégicas”.

Vienen cambios importantes en la vida laboral “pero no hay que tener miedo, al reemplazo, tener mente abierta por que la forma en que haces tu trabajo va a cambiar adoptando tecnologías nuevas, cambiando tu forma de trabajar y obligándote de nuevo reaprender algo que no estabas de nuevo a aprender”. “hoy día es como pensar en no ocupar internet”.

TE PODRÍA INTERESAR: Plataformas de IA: En qué gastar y por qué pagar (o no)

La inteligencia artificial impulsará trabajos más eficientes

Para el coCEO de Konfort, Carlos Cardini la IA “será un superhabilitador, no un sustituto, no sustituye a una persona y a un criterio, pero sí habilita, y cuándo evalúas quienes son las personas que están siendo promovidas son las que están utilizando IA a su favor para hacer mejor y más trabajo y las empresas que ganan contratos son las que no están despidiendo a sus trabajadores, sino que utilizan la IA para generar más y mejor trabajo”.

Los expertos reconocieron que es importante saber que aunque la tecnología absorberá tareas repetitivas habrá una evolución hacia trabajos más eficientes.

Para Blanca Ramos, profesiones como la medicina, deben ver en la IA el componente de super herramienta para hacer diagnósticos más efectivos con base en datos o robots para ser más precisos en sus movimientos; la IA le va a ayuda a los abogados para tareas como contratos de manera más ágil pero el abogado va a seguir yendo a los juzgados a defender a su cliente, son experiencias y manejos de en los que la IA laboral será crucial.

La disrupción en el mercado laboral ha iniciado y lo mejor afirma José Manuel Arteaga es que la IA viene a revolucionar todas las profesiones y hay que aprovecharla, adaptarse y tener la mente abierta.

Síguenos en Google News y encuentra más información: