Francia vs Marruecos EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026
Gran partido por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este es uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final Mundial 2026: una revancha de la semifinal de Qatar 2022, donde Francia ganó 2-0 y dejó fuera a la revelación marroquí. Duelo que se llevará a cabo en Boston, EUA.
¿Cómo llega el equipo de Francia?
- Invicta en el torneo: 5 victorias, 14 goles a favor y solo 2 en contra.
- Eliminó a Paraguay 1-0 en octavos.
- Mbappé intratable con 7 goles en el Mundial.
- Equipo profundo, sólido defensivamente y letal en ataque.
Marruecos, histórica, primera africana en cuartos consecutivos:
- Venció 3-0 a Canadá en octavos.
- Estilo compacto, rápido en transiciones y muy peligroso en contragolpe.
- Apoyados en su afición masiva y garra, “Leones del Atlas”. Ya eliminaron a favoritos en 2022.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: DT de Egipto explota por arbitraje en juego ante Argentina: “Este partido fue claramente amañado”
Probables formaciones
Francia (4-2-3-1) – DT: Didier DeschampsMaignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné / Rabiot, Tchouaméni; Dembélé, Olise / Barcola, Mbappé.
Marruecos (4-3-3 o 4-2-3-1) – DT: Mohamed OuahbiBounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi / El Aynaoui, Ounahi; El Khannouss, Brahim Díaz, Rahimi / Saibari.
Es un partido de jerarquía vs sorpresa. Francia parte como amplia favorita por plantilla y momento, pero Marruecos ya demostró en 2022 que puede complicar a cualquiera con intensidad y táctica.
Francia vs Marruecos DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- Fecha: jueves 9 de julio
- Hora: 14:00 horas (tiempo centro de México)
- Estadio: Estadio Boston
- TV: Canal 5, Canal 7, ViX Premium
- Radio: W Radio 96.9 FM / 900 AM | W Deportes 730 AM