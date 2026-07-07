Día Mundial del Cacao: el alimento de los dioses que conquistó al mundo y sigue sorprendiendo por sus beneficios

Del corazón de Mesoamérica al resto del mundo

Mucho antes de convertirse en el ingrediente estrella del chocolate, el cacao ya era considerado un tesoro por las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Mayas y mexicas lo utilizaban como moneda de cambio, en ceremonias religiosas y para preparar una bebida reservada para gobernantes y guerreros. Su importancia era tal que recibió el nombre científico de Theobroma cacao, que significa “alimento de los dioses”.

Cada 7 de julio, esa historia vuelve a cobrar vida con la celebración del Día Mundial del Cacao, una efeméride instaurada en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros. La fecha busca reconocer el valor cultural, económico y gastronómico de un producto que ha acompañado a la humanidad durante miles de años y que hoy forma parte de la identidad de numerosos países productores, entre ellos México.

Cacao. (Photo by Gary Hershorn/Getty Images) / Gary Hershorn Ampliar

Una semilla con siglos de historia

Las investigaciones más recientes indican que el cacao comenzó a utilizarse hace más de 5 mil años en regiones de Sudamérica, antes de expandirse hacia Mesoamérica, donde alcanzó un papel fundamental en la vida cotidiana de diversas culturas. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, la bebida amarga elaborada con cacao fue transformándose hasta dar origen al chocolate que hoy se consume en prácticamente todos los rincones del planeta.

Actualmente, el cacao no solo representa una tradición culinaria, sino también una fuente de ingresos para millones de agricultores en regiones tropicales de América, África y Asia, por lo que esta celebración también busca visibilizar la importancia de promover una producción más justa y sostenible.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Polígamo’ en Netflix: ¿Por qué la serie sudafricana está causando tanto revuelo y qué hay detrás de la historia real?

Los beneficios que ofrece el cacao

Además de su inconfundible sabor, el cacao destaca por sus propiedades nutricionales. Cuando se consume en presentaciones con un alto porcentaje de cacao y poca azúcar, aporta antioxidantes conocidos como flavonoides, relacionados con la protección del sistema cardiovascular y la reducción del estrés oxidativo.

Diversos estudios también señalan que puede favorecer la circulación sanguínea, contribuir al control de la presión arterial y estimular la producción de endorfinas y serotonina, sustancias asociadas con la sensación de bienestar y el buen estado de ánimo. Asimismo, contiene minerales como magnesio, hierro y potasio, además de fibra, que favorece la salud digestiva.

Chocolate realizado con cacao. (Photo by: Natasha Breen/REDA/Universal Images Group via Getty Images) / REDA Ampliar

Más que chocolate, un patrimonio cultural

Aunque para muchas personas el cacao se relaciona inmediatamente con el chocolate, especialistas recuerdan que esta semilla representa mucho más que un antojo. Es parte de la historia de las civilizaciones mesoamericanas, un símbolo de identidad para comunidades productoras y un cultivo cuyo futuro depende de prácticas responsables que protejan tanto a los agricultores como al medio ambiente.

En este Día Mundial del Cacao, la invitación no solo es disfrutar de una taza de chocolate o de un postre, sino también reconocer el legado histórico y cultural de un alimento que, después de miles de años, continúa conquistando paladares en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: El café donde perder también tiene recompensa