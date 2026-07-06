‘El Polígamo’ en Netflix: ¿Por qué la serie sudafricana está causando tanto revuelo y qué hay detrás de la historia real?

Mx - El Polígamo, serie de Netflix que no baja del no. 1

“El Polígamo” se ha convertido en la serie por excelencia en Netflix, y es que narra una historia sobre secretos familiares, relaciones paralelas y una vida construida sobre mentiras que puede llegar a ser muy similar a las situaciones de la vida real. Así que te contamos todos los detalles sobre esta serie que es un must en las plataformas de streaming.

¿De qué va “El Polígamo”?

La serie “El Polígamo” es una historia única pero con mucha cercanía a ciertas familias. La serie sigue a un empresario muy exitoso que parece tener la vida perfecta, sin embargo, detrás de esa imagen esconde una doble vida sentimental que ha mantenido bajo control durante años.

Al mismo tiempo, su esposa (una influencer reconocida) comienza a sufrir hate, reviviendo rumores, mentiras y situaciones que hacen que esa fachada empiece a derrumbarse.

La trama es una de las que ha marcado tendencia pues se habla sobre el poder, la ambición, relaciones sociales, apariencias, dinero y las consecuencias de tener una vida pública.

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¿”El Polígamo” es una historia verdadera?

De acuerdo con sus creadores no, la serie está basada en “The Polygamist” de la escritora zimbabuense Sue Nyathi, que aunque suele parecer inspirada en hechos reales, no es así. La historia se adaptó a la ficción, sin embargo, la realidad es más cercana con lo que pasa con distintas figuras públicas.

Por ende, esta serie está conectando con todas las personas pues, son historias que han pasado en la era digital y con famosos que han compartido su vida pública sin poner un límite.