Norovirus: ¿Qué es y por qué hay alerta por crucero con cerca de 100 contagios
Especialistas mencionan que cada año, se notifican alrededor de 2500 brotes de norovirus en el país
El norovirus es una enfermedad que ha dado de qué hablar en los últimos días y es que, se ha emitido una alerta por un crucero donde cerca de 100 personas resultaron contagiadas en Estados Unidos. Así que te contamos de qué se trata y por qué comienza a ser un peligro para la sociedad.
¿Qué es el norovirus?
De acuerdo con diversas fuentes, el norovirus es una enfermedad altamente contagiosa. Ésta provoca infecciones que se transmiten a través de las heces y vómitos.
El norovirus se propaga comúnmente por alimentos o agua que se contamina durante la preparación o a través de superficies contaminadas. Asimismo, la diarrea, el dolor abdominal y los vómitos suelen comenzar entre 12 y 48 horas después del contacto con alguien ya contagiado.
¿Por qué hay alerta por un crucero donde 100 personas se contagiaron de norovirus?
Hace un par de días, el crucero Ruby Princess zarpó desde California para un viaje de 20 días, donde se tiene el registro de que más de 100 personas se contagiaron de norovirus.
Los pasajeros que tuvieron síntomas, fueron tratados y no requirieron ser hospitalizados, sin embargo, no pasó a mayores y todos lograron ser atendidos de manera normal.
¿Cuántos casos de norovirus se registran en Estados Unidos?
Especialistas mencionan que cada año, se notifican alrededor de 2500 brotes de norovirus en el país y al mayoría ocurren cuando personas infectadas transmiten el virus a otras mediante el contacto directo. Es importante mencionar que la infección por norovirus se produce con mayor frecuencia en espacios cerrados y donde hay mucha gente, como el caso del crucero.
Los signos y síntomas suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición inicial y duran de 1 a 3 días. Asimismo, se sugiere mantener alejado a quien contraiga el virus una semana para que esté libre de contagiar a los demás a su alrededor.
Así que mientras, no hay alguna alerta que pueda poner en peligro a la población mundial por este virus, sin embargo, autoridades correspondientes buscan que las personas puedan mantenerse al tanto de la información y conozcan esta enfermedad que puede ser bastante fatal para quien la contraiga.