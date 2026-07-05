Cierran el Ángel de la Independencia por aforo máximo para el México vs Inglaterra; dónde ver en pantallas gigantes en CDMX

Cierran el Ángel de la Independencia por aforo máximo para el México vs Inglaterra / Alfredo Martinez

La fiesta del Tri está más viva que nunca. Miles de aficionados ya llenaron el perímetro del Ángel de la Independencia para seguir el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra. Las autoridades de la CDMX confirmaron que se alcanzó el aforo máximo estimado de 25 mil personas, por lo que se cerró el acceso al área principal para garantizar la seguridad de todos.

Afición mexicana celebra en el Ángel de la independencia / ObturadorMX Ampliar

¿Por qué se limitó el acceso al Ángel?

Tras los incidentes en partidos anteriores, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un control estricto con vallas y filtros. Una vez que se llega a las 25 mil personas (aproximadamente 4 por metro cuadrado), se redirige el flujo hacia otras zonas con pantallas gigantes en Paseo de la Reforma y puntos alternos. El objetivo es evitar aglomeraciones y que todos puedan vivir la emoción del partido de forma segura.

Te recomendamos estos puntos alternativos para ver el partido

Si vas rumbo al Ángel y encuentras todo cerrado, no te preocupes. Estas ubicaciones cercanas cuentan con pantallas grandes, ambiente tricolor y mejor distribución:

Reforma e Insurgentes: Una de las glorietas más icónicas con excelente visibilidad de pantallas. Fácil acceso por Metro Insurgentes y Metrobús . Ambiente familiar y gran concentración de aficionados.

Una de las glorietas más icónicas con excelente visibilidad de pantallas. Fácil acceso por y . Ambiente familiar y gran concentración de aficionados. Monumento a la Revolución: Espacio amplio, histórico y con excelente organización. Ideal para grupos grandes, con pantallas visibles y menos saturación que el Ángel. Perfecto para disfrutar con comodidad.

Espacio amplio, histórico y con excelente organización. Ideal para grupos grandes, con pantallas visibles y menos saturación que el Ángel. Perfecto para disfrutar con comodidad. Bucareli y Reforma: Zona estratégica en el corredor de Reforma, con pantallas adicionales y flujo constante. Buena opción si vienes del sur o centro, con accesos rápidos y ambiente vibrante.

Afición mexicana / ObturadorMX Ampliar

Consejo: Llega con tiempo, usa transporte público (Metro, Metrobús o RTP) y evita llevar objetos prohibidos. Recuerda que en varias colonias aplica ley seca ampliada.

Vive el partido con responsabilidad. Aunque el Ángel ya está al tope, la fiesta del Tri se vive en toda la CDMX. Elige uno de estos puntos recomendados, mantén la sana distancia, cuida a tu familia y grita los goles con seguridad.