Los lugares de México donde más aseguran haber visto OVNIs; del Popocatépetl a la Zona del Silencio

Cada 2 de julio, el Día Mundial del OVNI vuelve a despertar el interés por los fenómenos que miles de personas aseguran haber visto en el cielo. En México, existen varios sitios que, desde hace décadas, son conocidos por la gran cantidad de reportes de objetos voladores no identificados, convirtiéndose en destinos rodeados de misterio, leyendas y hasta turismo especializado.

¿Cuáles son los lugares de México con más reportes de OVNIs?

Zona del Silencio, Durango

Probablemente sea el sitio más famoso de México cuando se habla de OVNIs. Ubicada dentro del Bolsón de Mapimí, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, la Zona del Silencio se hizo popular desde la década de 1970, cuando comenzaron a difundirse historias sobre supuestas fallas en equipos de comunicación, brújulas que dejaban de funcionar y presuntos avistamientos de objetos luminosos.

Aunque muchas de estas historias nunca han sido comprobadas, el lugar continúa atrayendo a turistas interesados en los misterios del desierto.

Popocatépetl, Puebla, Estado de México y Morelos

El volcán Popocatépetl también se ha convertido en uno de los puntos más mencionados por quienes aseguran haber visto OVNIs. Desde hace varios años circulan videos grabados por cámaras de monitoreo del volcán en los que aparecen luces cruzando el cielo o ingresando aparentemente al cráter. Sin embargo, especialistas explican que muchas de estas imágenes pueden corresponder a meteoros, aves, aviones, drones o efectos ópticos.

Aun así, el Popocatépetl sigue siendo uno de los lugares favoritos para los aficionados al fenómeno.

Tepoztlán, Morelos

Además de ser uno de los Pueblos Mágicos más visitados de México, Tepoztlán es conocido por las historias relacionadas con fenómenos inexplicables.

Algunas personas aseguran haber observado luces extrañas cerca del cerro del Tepozteco, mientras que otros consideran que el sitio posee una energía especial que favorece este tipo de experiencias.

Tampico, Tamaulipas

Una de las leyendas urbanas más curiosas de México señala que Tampico estaría protegido por seres extraterrestres. La historia comenzó después de que la ciudad librara importantes huracanes que afectaron otras zonas del Golfo de México. Con el paso de los años surgió el mito de una supuesta base submarina de OVNIs frente a las costas tamaulipecas.

Aunque no existe evidencia que respalde esta teoría, el relato se mantiene vivo entre habitantes y visitantes.

Chihuahua

En distintas regiones del estado también se han documentado numerosos reportes de luces inusuales durante las noches, especialmente en zonas desérticas alejadas de las grandes ciudades.

La poca contaminación lumínica facilita observar el cielo con mayor claridad, lo que ha contribuido a que muchas personas compartan fotografías y videos de fenómenos que, en varios casos, posteriormente encuentran una explicación natural.

¿Qué dice la ciencia sobre los avistamientos de OVNIs?

Los especialistas recuerdan que el término OVNI significa simplemente Objeto Volador No Identificado, es decir, cualquier fenómeno observado en el cielo que no puede identificarse de inmediato. En los últimos años, incluso agencias como la NASA y diversas autoridades aeronáuticas han comenzado a utilizar el término Fenómenos Anómalos No Identificados para investigar reportes de manera más precisa, sin asumir que se trata de naves extraterrestres.

La mayoría de los casos terminan teniendo explicaciones relacionadas con fenómenos atmosféricos, satélites, drones, globos meteorológicos o aeronaves. Sin embargo, algunos reportes continúan bajo análisis debido a la falta de información suficiente.

Mientras tanto, lugares como la Zona del Silencio, el Popocatépetl o Tepoztlán siguen alimentando la imaginación de miles de personas y consolidándose como algunos de los destinos más enigmáticos de México para quienes disfrutan del misterio y las historias sobre el cielo.