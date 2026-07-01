WhatsApp cambia para siempre: nombres de usuario para no dar tu número, así funcionarán
Ya no tendrás que dar tu número para chatear en WhatsApp. La app comienza a activar los nombres de usuario, una función que te permite mantener tu teléfono privado y controlar mejor quién puede contactarte
Seguro ya lo escuchaste o incluso ya te apareció en alguna red social. WhatsApp comenzará a lanzar de manera gradual los nombres de usuario, una función que te permitirá platicar con otras personas sin tener que enseñar tu número de teléfono a quienes no están en tus contactos.
La idea se parece mucho a lo que ya pasa en Instagram o Facebook, donde tu “@” se convierte en tu “identidad”. Eso sí, tu cuenta seguirá ligada a un número telefónico.
¿Qué son los nombres de usuario de WhatsApp y para qué sirven?
Son identificadores únicos que van precedidos por un “@” y que, en ciertas situaciones, sustituirán tu número de teléfono. Por ejemplo, si le escribes a alguien que no te tiene agregado o participas en un grupo con personas desconocidas, lo que verán será tu usuario y no tu número.
Sin embargo, si una persona ya tiene guardado tu número en sus contactos, seguirá viendo tu nombre y tu teléfono como hasta ahora.
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¿Quién puede ver tu nombre de usuario en WhatsApp?
Por defecto, las personas que no tienen tu número guardado verán tu nombre de usuario, lo cual aplicará en chats individuales, grupos y hasta en llamadas. Tu usuario siempre aparecerá acompañado del símbolo “@”, para que quede claro que se trata de un nombre de usuario y no de tu nombre de perfil.
Además, cuando alguien nuevo intente contactarte, WhatsApp podría mostrar algunos datos, como el país donde está registrada la cuenta, para ayudar a identificar posibles mensajes no deseados.
¿Cómo puedes usar tu nombre de usuario para que te contacten?
Podrás pasarlo como cualquier username de otra red social, algo como @tunombre, enviarlo mediante un código QR o compartir un enlace que lleve a tu perfil y quien quiera escribirte tendrá que conocer tu usuario exacto.
Como dijimos, es muy similar a lo que pasa con Instagram.
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¿Qué pasa con tu número de teléfono al activar el usuario?
Al crear un nombre de usuario, tu número dejará de mostrarse en las conversaciones con personas que no lo tienen guardado, tus contactos de siempre seguirán viendo tu teléfono sin cambios y podrás seguir chateando como de costumbre.
¿Cómo elegir un buen nombre de usuario en WhatsApp?
Como cada nombre de usuario será único, más vale que tengas pensado uno que te guste porque, si alguien ya se te adelantó, tendrás que buscar otra opción.
Además, algunos nombres estarán reservados para empresas, gobiernos o figuras públicas. Y ojo, porque si cambias o eliminas tu usuario, otra persona podría quedarse con él más adelante.
Así que si ya tienes en mente un buen “@”, más vale apartarlo en cuanto esté disponible y no terminar con uno de esos nombres sugeridos llenos de números que nadie se aprende.
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¿Es obligatorio tener un nombre de usuario en WhatsApp?
La función será completamente opcional, podrás crear un usuario, cambiarlo o eliminarlo cuando quieras. Y si prefieres seguir usando la aplicación como hasta ahora, no pasará absolutamente nada.
Qué debes tomar en cuenta antes de activarlo
Si compartes tu usuario públicamente, cualquiera que lo tenga podrá intentar contactarte. Tampoco habrá un buscador abierto, pero un enlace o un código QR pueden circular muy rápido.
Y otro detalle importante es que cambiar de usuario a cada rato podría hacer que pierdas uno que te gustaba, porque alguien más podría tomarlo después.
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