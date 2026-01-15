Cómo ocultar chats de WhatsApp sin tener que archivarlos en carpeta y protegerlos con contraseña

La privacidad digital se ha convertido en una prioridad para millones de usuarios, y WhatsApp ha incorporado funciones que permiten ocultar conversaciones sin necesidad de archivarlas. Esta opción resulta útil cuando se quiere mantener un chat fuera de la vista principal sin eliminarlo ni moverlo a la carpeta de archivados.

A diferencia del archivo tradicional, que sigue siendo visible si llegan nuevos mensajes, estas herramientas están diseñadas para proteger conversaciones sensibles de miradas indiscretas, incluso si alguien más tiene acceso temporal al teléfono.

Usar la función de “Chats bloqueados”

WhatsApp ofrece la opción de bloquear chats mediante un código, huella digital o reconocimiento facial, dependiendo del dispositivo. Al activar esta función, la conversación desaparece de la lista principal y se guarda en una carpeta especial protegida.

Para activar esta opción:

Mantén presionado el chat que deseas ocultar. Selecciona el ícono de bloqueo o entra al menú de opciones. Confirma el método de seguridad (PIN, huella o rostro).

El chat solo será visible al ingresar a la sección de chats bloqueados y autenticarte, lo que añade una capa extra de seguridad.

Ocultar chats con código secreto

Una función más reciente permite ocultar completamente la carpeta de chats bloqueados usando un código secreto. Al activar esta opción, la carpeta desaparece de la pantalla principal y solo se puede abrir escribiendo el código en la barra de búsqueda.

Este método es ideal para quienes desean máxima discreción, ya que no deja rastro visible del chat oculto.

Silenciar y fijar como complemento

Aunque no oculta totalmente un chat, silenciar conversaciones por tiempo indefinido y evitar fijarlas reduce su visibilidad. Esta opción puede combinarse con el bloqueo para una gestión más discreta de mensajes.

Recomendaciones de seguridad

Activa la verificación en dos pasos desde la configuración.

Mantén WhatsApp actualizado para acceder a las funciones más recientes.

Evita compartir tu código de bloqueo con terceros.

Privacidad sin borrar mensajes

Ocultar chats sin archivarlos permite mantener conversaciones intactas y seguras. WhatsApp continúa reforzando sus herramientas de privacidad, ofreciendo a los usuarios mayor control sobre su información personal sin afectar la experiencia de uso.

Este tipo de funciones se ha vuelto clave en un contexto donde la protección de datos y la confidencialidad digital son cada vez más relevantes.