¿WhatsApp prepara plan de suscripción mensual? Esto se sabe del cambio para no ver anuncios en la app

El código de la versión beta de WhatsApp revela que la publicidad llegaría a los Estados y Canales.

Desde que se eliminaron las tarifas de suscripción en 2016, WhatsApp se ha mantenido como un servicio de mensajería completamente gratis, pero esto podría estar a punto de cambiar. De acuerdo con hallazgos compartidos por Android Authority encontradas en la versión 2.26.3.9 de la app, el código supuestamente contiene cadenas de texto que hacen referencia a un modelo de suscripción, lo cual permitiría a los usuarios eliminar los anuncios que presuntamente se integrarán en las secciones de Estados y Canales.

¿WhatsApp cobrará por plan sin publicidad?

Los supuestos hallazgos apuntan a que los anuncios no interrumpirán tus conversaciones, sino que se integrarán principalmente en:

Estados: Entre las fotos y videos que comparten tus contactos.

Entre las fotos y videos que comparten tus contactos. Canales: Como parte del contenido sugerido o dentro de los propios flujos de difusión.

El código descubierto muestra mensajes que invitan al usuario a suscribirse para obtener una experiencia sin anuncios. Y aunque Stephen Schenck, periodista del Authority, señala que será una suscripción mensual, no se especificó un costo.

Toma en cuenta que este presunto plan sería opcional. La idea, como muchos otros servicios, es que tú elijas entre ver anuncios para seguir usando la app sin costo o pagar para quitártelos de encima.

Sin embargo, hasta ahora, la evidencia solo existe dentro del supuesto código de programación de la versión beta de WhatsApp. No hay una fecha oficial confirmada para México, pero los que saben apuntan a que las pruebas podrían comenzar pronto.