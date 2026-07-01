WhatsApp cambia a nombre de usuario: Cómo funcionará, cómo registrarlo y a partir de cuándo estará disponible

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial. Sin embargo, la misma aplicación ha dicho que a veces, registrar el número, puede ser riesgoso o los mismos usuarios así lo consideran, por lo que han decidido agregar el nombre de usuario para quienes no quieran dar su número celular. Así que te contamos todos los detalles sobre esta nueva función.

¿Por qué WhatsApp decidió hacer un cambio agregando el nombre de usuario?

La plataforma ya está a nada de sacar a la luz la nueva función que permitirá crear un nombre de usuario en lugar de compartir el número de teléfono, una medida que busca reforzar la privacidad y ofrecer una experiencia similar a la de otras aplicaciones de mensajería. Con ello, la incorporación del nombre de usuario a WhatsApp, buscan que quienes utilizan la app, puedan identificarse mediante un alias único.

De acuerdo con los primeros reportes, el sistema también incluirá reglas para evitar la suplantación de identidad y facilitar que cada nombre de usuario sea único dentro de la plataforma.

¿A partir de cuándo se podrá registrar el nombre de usuario en WhatsApp?

Los primeros reportes anuncian que a partir del 29 de junio al 3 de julio de 2026, se podrá hacer uso de esta nueva función de elegir un nombre de usuario en WhatsApp.

Sin embargo, aún no queda claro cuándo comenzará a hacerse uso completo de este nuevo cambio.

¿Cómo hacer el cambio de nombre de usuario en WhatsApp?

Aunque la nueva función no está habilitada aún, los avances muestran que el proceso será sencillo. Los usuarios podrán ingresar al apartado de configuración de su cuenta y elegir un nombre de usuario disponible, por lo que para garantizar la seguridad, WhatsApp establecerá algunos criterios entre ellos:

El nombre deberá ser único

No podrá comenzar con “www” o terminar con “.com”

Tendrá que incluir al menos una letra

Solo se permitirán determinados caracteres y números

Ahora bien, si ya pensaste bien tu nombre de usuario o usuaria, debes realizar los siguientes pasos:

Tener la última versión de la aplicación

Ir a los ajustes

Seleccionar la opción de “Cuenta”

Presionar en “Nombre de usuario” y echar a volar tu creatividad

Una vez registrado, ese nombre será el que otras personas podrán utilizar para encontrar al usuario o iniciar una conversación, sin necesidad de conocer su número telefónico.

Este cambio representa una de las modificaciones más importantes en la historia de WhatsApp, ya que transformará la forma en que las personas se conectan dentro de la aplicación y ofrecerá una mayor protección de la información personal, una función que durante años fue solicitada por millones de usuarios.