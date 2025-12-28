¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp este 2026? Aquí la lista completa

Llega el fin de año y, con él, no solo vienen los propósitos nuevos, sino también las actualizaciones tecnológicas que podrían dejarnos fuera de la jugada. Para muchos mexicanos, el celular es la herramienta principal de trabajo y contacto con la familia, por lo que es vital saber si tu dispositivo está en la lista de celulares no compatibles con WhatsApp a partir de 2026.

La aplicación de Meta constantemente se renueva para ofrecer mejores funciones de seguridad y nuevas herramientas, pero esto significa que los equipos más antiguos ya no tienen la potencia necesaria para soportar estos cambios. Si no quieres que las uvas te agarren sin poder mandar tus mensajes de “Feliz Año”, es momento de revisar si tu equipo todavía tiene vida útil.

¿Qué celulares ya no serán compatibles con WhatsApp?

A partir del primer minuto del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos que operen con sistemas operativos obsoletos. Según los estándares de la plataforma, los equipos que se verán afectados son aquellos que tengan versiones anteriores a Android 5.0 y iOS 12.0.

Entre los modelos de celulares no compatibles con WhatsApp se encuentran dispositivos que fueron muy populares en México, tales como:

Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2 y Galaxy S3 mini.

Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2 y Galaxy S3 mini. iPhone: iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores como el 5s o 5c.

iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores como el 5s o 5c. LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5 y Optimus L7II.

Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5 y Optimus L7II. Huawei: Ascend Mate y Ascend D2.

Ascend Mate y Ascend D2. Sony: Xperia M.

Si tu teléfono tiene más de 7 u 8 años de antigüedad, es muy probable que entre en esta categoría de celulares no compatibles con WhatsApp.

¿Por qué ya no recibirán actualización?

Muchos se preguntan por qué la aplicación simplemente no puede seguir funcionando como siempre. La razón es técnica pero sencilla: la seguridad. Las nuevas versiones de la app incluyen cifrados de extremo a extremo más complejos y funciones como stickers animados o videollamadas grupales pesadas que los procesadores viejitos ya no aguantan.

Al ser considerados celulares no compatibles con WhatsApp, la empresa decide dejar de darles soporte para enfocar sus recursos en los sistemas operativos que usa la mayoría. Mantener la app en teléfonos muy viejos abriría una puerta para que hackers o virus pudieran robar tu información, por lo que cortan la conexión por tu propia protección.

¿Qué hacer en caso de ya no obtener la actualización de WhatsApp?

Si confirmas que tu equipo forma parte de los celulares no compatibles con WhatsApp, tienes un par de opciones antes de que el servicio se detenga por completo:

Revisa actualizaciones de sistema: Ve a los ajustes de tu teléfono y checa si tienes alguna actualización de software pendiente. A veces, subir a la versión más reciente disponible te puede dar unos meses más de vida.

Ve a los ajustes de tu teléfono y checa si tienes alguna actualización de software pendiente. A veces, subir a la versión más reciente disponible te puede dar unos meses más de vida. Haz una copia de seguridad: Antes del 31 de diciembre, asegúrate de subir tus chats a la nube (Google Drive o iCloud). Así, cuando cambies de equipo, no perderás tus fotos ni conversaciones importantes.

Antes del 31 de diciembre, asegúrate de subir tus chats a la nube (Google Drive o iCloud). Así, cuando cambies de equipo, no perderás tus fotos ni conversaciones importantes. Renueva tu equipo: Lamentablemente, no existen “trucos” seguros para seguir usando la app oficial en celulares no compatibles con WhatsApp. La recomendación es adquirir un equipo más reciente que te garantice soporte por los próximos años.