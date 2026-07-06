Robots humanoides: ¿Qué son y por qué están sorprendiendo a todo el mundo con su capacidad de regulación emocional?

Los robots humanoides son una realidad que cada vez se siente más cercana. Ahora una empresa china ha decidido crear robots capaces de reconocer emociones, mantener conversaciones y hasta brindar compañía. Te contamos todo lo que se sabe sobre este tema y qué se planea con este tipo de negocio.

¿Qué son los robots humanoides?

Los robots humanoides han sido creados por la empresa china UBETCH, quienes han dicho que han sido creados para convivir con las personas y ofrecer compañía emocional para asistir en tareas cotidianas.

Estos robots humanoides (de acuerdo con sus creadores) pueden ayudar tanto pues para empezar, tienen apariencia de un humano, lo que hace que las personas que lo adquieran se sientan en confianza. Asimismo, algo que ha sorprendido al presentar esta tecnología, es su capacidad de identificar el estado emocional de las personas.

¿Por qué se cree que pueden combatir la soledad?

Los robots humanoides han sido creados con el primer modelo de lenguaje de gran escala (LLM) especializado en emociones, capaz de reconocer más de 20 estados emocionales con una precisión cerca del 90%. Esta tecnología les permite interpretar:

Expresiones faciales

Tono de voz

Contexto de la conversación

Todo con la finalidad de responder de manera natural, generando una interacción mucho más cercana a la humana. Esto es como si los robots humanoides tuvieran una memoria a largo plazo que recuerda conversaciones, preferencias y experiencias compartidas con el usuario, lo que le permite desarrollar vínculos personalizados con el paso del tiempo.

¿Cuánto costarán los robots humanoides?

Aunque no han mencionado cuándo estarán disponibles o a quienes serán dirigidos primero, los precios sí fueron revelados por la empresa china y quedarían en el siguiente precio:

Modelo U1 Lite: 119,800 yuanes, equivalentes a 306,740 pesos mexicanos

Modelo U1 Ultra: 145,000 dólares, equivalentes a 2,522,927 pesos mexicanos

Así que el precio puede variar dependiendo qué quiera el consumidor a que sea de ayuda, por lo que los robots humanoides pueden ser una cotidianidad en los próximos años.