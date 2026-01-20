;

WhatsApp: Lanzará una función para tener dos fotos de perfil al mismo tiempo; Así puedes tenerlas

WhatsApp permitirá añadir una segunda foto de perfil bajo la función de “Perfil Alternativo”. Descubre cómo funciona y por qué ayuda a tu privacidad

WhatsApp no deja de sorprender a sus usuarios. La aplicación de mensajería más utilizada del mundo está por implementar una de las funciones más solicitadas: la posibilidad de configurar una segunda foto de perfil. Pero no se trata solo de estética, sino de una herramienta clave para mejorar tu privacidad.

¿Cómo funcionará la segunda foto de perfil?

Bajo el nombre de “Perfil Alternativo”, esta nueva opción permitirá que los usuarios personalicen lo que ven sus contactos frente a lo que ven los desconocidos.

Hasta ahora, la aplicación solo permitía mostrar la foto a “Todos”, “Mis contactos” o “Nadie”. Con esta actualización, si decides ocultar tu foto principal a quienes no tienes agregados, WhatsApp te permitirá mostrarles una imagen secundaria en su lugar.

¿Para qué sirve esta nueva función?

Podrás tener una foto familiar o personal para tus amigos cercanos, y una imagen más profesional o neutra (como un avatar o logotipo) para personas que te contacten por primera vez.

Evita que personas extrañas o cuentas de spam tengan acceso a tu imagen real, reduciendo riesgos de suplantación de identidad.

Es ideal para quienes usan su número personal para temas de trabajo o ventas.

¿Cuándo estará disponible?

La función se encuentra actualmente en fase de desarrollo y ha comenzado a aparecer en las versiones beta para Android e iOS. Se espera que en las próximas semanas se libere de forma global para todos los dispositivos.

Para activarla, solo deberás ir a la sección de Ajustes > Privacidad > Foto de perfil, donde aparecerá la nueva opción de “Perfil alternativo” una vez que tu aplicación esté actualizada.

