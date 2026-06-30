México vence 2-0 a Ecuador y clasifica a Octavos de Final del Mundial 2026 / Soccrates Images

México volvió a sonreír en un partido de eliminación directa. El Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador y selló su boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una actuación muy sólida, especialmente en una brillante primera mitad.

México vs Ecuador / Soccrates Images Ampliar

El marcador se abrió al minuto 22 con un auténtico golazo de Julián Quiñones. Roberto “Piojo” Alvarado filtró un servicio perfecto, Quiñones arrancó desde media cancha, ganó la carrera a la defensa y definió con un potente derechazo para vencer al arquero ecuatoriano.

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Diez minutos después llegó otra joya. Julián Quiñones y Gilberto Mora tejieron una gran combinación que terminó con una asistencia para Raúl Jiménez, quien colocó el balón en el ángulo con un disparo espectacular para firmar el 2-0. Fueron, quizá, los mejores 45 minutos de México en lo que va del Mundial.

En el complemento, el equipo mexicano renunció al ataque y se dedicó a defender la ventaja con orden y disciplina, neutralizando todos los intentos de Ecuador. Ya en el tiempo agregado, Piero Hincapié fue expulsado tras confrontar a Santiago Giménez.

Raúl Jiménez celebra gol / Jam Media Ampliar

México rompió una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación mundialista y ahora enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.